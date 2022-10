Els comuns reclamen a Aragonès una ronda de contactes immediata per afermar una «majoria progressista»

Pere Aragonès i Jéssica Albiach no han parlat des del trencament del Govern de coalició. El president de la Generalitat està destinant la jornada d'aquest dissabte a engegarque preveu presentar a l'inici de la setmana vinent, i en el qual de moment descarta incorporar membres d'altres partits i aposta per incloure independents. Els comuns consideren que aquest plantejament és erroni, i que Aragonès hauria d'iniciar com més aviat millor, un moviment que creuen que hauria de fer abans de treballar en la composició del seu nou executiu.El calendari que defensen els comuns sobre els propers moviments que creuen que hauria de fer Aragonès respon al fet que consideren que la preparació d'un nou equip de govern sense abans haver comptat amb lesper a l'estabilitat de l'executiu, no té gaire sentit. "El raonable és que el primer que faci sigui obrir una ronda de contactes per veure si compta amb els suports necessaris", ha defensat Albiach. En aquest sentit, ha insistit que el futur de la legislatura passa per la: "És una evidència, s'ha quedat sol", l'ha advertit, i l'ha emplaçat a iniciar una "nova etapa" a Catalunya amb aquesta majoria progressista.Fa setmanes que els comuns alerten que. "Era una situació previsible, la crònica d'una desfeta anunciada", ha expressat Albiach, que més enllà d'aquesta valoració ha considerat que ara no toca entrar en els retrets sinó tenir "altura de país" i pensar en què és millor per Catalunya. Per això, ha insistit queque passa per aquesta majoria que defensen. "Tenim un president que va ser investit interpel·lant el 80%. Després es va quedar amb el 52% i ara només té el suport del 21%", ha sentenciat en referència als 33 diputats que ostenta ERC.Tot plegat ho ha dit Albiach després d'una executiva extraordinària del partit celebrada arran del trencament del Govern, on també han participat el líder d'En Comú Podem a Madrid, Jaume Asens, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. El resum d'aquesta reunió és que els comuns estan disposats a participar d'aquesta nova etapa, però no ho faran a qualsevol preu:, ha conclòs Albiach, que també ha contestat el discurs d'Aragonès de divendres al vespre en el qual va demanar "responsabilitat" a la resta de partits per fer possible el futur de l'executiu: "El president no ens ha de parlar de responsabilitat. Si Catalunya ha tingut pressupostos és perquè els comuns ho hem facilitat", ha recordat.El trencament materialitzat per Junts empeny Aragonès ara a "construir aliances" -terme utilitzat en el discurs presidencial- més enllà de l'independentisme. El líder republicà pretén confegir un Govern d'ERC reforçat per independents del món sobiranista i preveu esgotar la legislatura amb nous companys de trajecte. Els comuns ja es postulen així per pactes parlamentaris tot i que no donaran "cap xec en blanc", mentre que el PSC, adversari electoral i primer partit de l'oposició, espera esdeveniments. La política catalana entra ara de ple en la fase del postprocés.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor