Les comarques del centre del país, amenaçades per pluges intenses aquest dissabte

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya emet avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Ds. 12.00 TU a ds. 18.00 TU



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts



➡ Grau de perill màx. 🟡 1/6 pic.twitter.com/tGAR9jIb2D — Meteocat (@meteocat) October 8, 2022

No han estat pocs els avisos que hem rebut els darrers dies sobre laque arribava aquest cap de setmana. Divendres, el Servei Meteorològic de Catalunya () va emetre un avís per ruixats intensos en 12 comarques i l'Agència Estatal de Meteorologia () va escalar l'alerta a les zones pròximes al Mediterrani per l'arribada d'una. En aquest mateix escenari,Però, abans, per aquest dissabte el Meteocat ha emès un nou avís.Concretament, el Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat que hi ha "perill perde pluja" en. Són les següents: Baix Llobregat, Alt Penedès, Alt Camp, Conca de Barberà, Segarra, Solsonès, Berguedà, Bages, el sud-oest d'Osona i el Vallès Occidental. I tot i que el grau de perill és d'1 en una escala de 6, el Meteocat ha informat que en aquests territoris poden caure 20 mm en 30 minuts.El servei també ha alertat que els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta, tot i que només localment, i no ha descartat que hi hagi, així com ratxes fortes de. L'avís ha començat a les 12:00 del migdia i es preveu que acabi cap a les 18:00 de la tarda.

