Carta a Josep Maria Argimon

I, amb ella, la feina que durant aquests mesos (i anys, si ho mirem amb perspectiva) ha desenvolupat al Departament de Salut. Crec que té motius per estar trist però, a la vegada, content. Una mica com sempre, d'altra banda. Pot continuar esbossant aquell somriure prudentíssim, catalaníssim, que sempre ha amagat tones d'inquietud i de responsabilitat.I aquesta és una gran notícia. Ara el desori s'ha acabat, s'ha pitjat el botó nuclear, el botó que fa esclatar el caos per acabar amb el caos. Ja no caldrà que estigui homenatjant l'estoïcisme les 24 hores del dia, sempre amb la paraula justa i el gest terrenal per treure ferro a la realitat del seu entorn.; aquesta mascareta que vostè duia al metro, l'únic que encara la duia, dret en un racó, amb la mirada lleugerament perduda, mentre la resta del seu govern es feia la traveta corrent amunt i avall pel vagó. Surti del tren, tregui's la mascareta, pugi les escales mecàniques i respiri. Allà fora, on les coses passen, la vida és igual de complicada, però almenys li quedarà el consol de complicar-se-la vostè mateix., un cop ho hagi reflexionat en un dels seus passejos per la Diagonal, sense massa personal de seguretat al seu voltant. Potser decideix deixar estar aquesta part de la política tan depredadora; potser li ve de gust tornar a una segona fila, allà on la il·lustríssima Carmen Cabezas li ha cuidat amb delicadesa les plantes tots aquests mesos.No sé si recomanar-l'hi o no. Pensi que a Barcelona les hòsties es reparteixen amb tanta o més agilitat que a la Generalitat; més brutes, probablement, això sí. En tot cas, si es convenç per fer el pas, el convido a fer-lo sota el lema que, veient el panorama i atesa la seva carta de serveis, més l'ajudaria a creuar la plaça Sant Jaume: "Alcalde Argimon. Curem-nos en salut."El més important és que la trencadissa l'afecti el mínim indispensable i que, si l'hem de tornar a veure aviat en l'arena política, sigui vacunat d'espants. En aquest sentit, no tinc cap dubte que vostè ja ha estirat el braç i ha rebut l'agulla amb resignació durant aquesta legislatura, però no oblidi que li caldran dosis de record tota la seva santa vida.Li desitjo molta sort, i aprofito l'hora vall de la pandèmia per enviar-li una forta abraçada.

