La Rosalía «tradi» es diu Mar Grimalt (i la Mediterrània ho va saber veure)

"Tinc la sensació que amb aquest disc has fet el que t'ha donat la gana", li deia el periodista Jordi Basté a la cantanten una entrevista que li va fer el mes de març d'aquest any, coincidint amb el llançament de, el darrer àlbum de la sesrovirenca. Amb permís del conductor de El Món a Rac1, aquesta mateixa reflexió és la que li traslladaria jo aamb el seu, l'elapé que ha pogut enregistrar gràcies al concursde l'any passat, del qual se'n va erigir vencedora. Segons el jurat del certamen, el que els va convèncer d'aquestade 26 anys va ser "l'i lade la seva veu", acompanyada bàsicament d'unai, puntualment, de la percussió d'un, aquell instrument propi d'algunes zones del nord de la península Ibèrica que, en el cas de Catalunya, només tocaven les dones i va tenir la seva època daurada durant elsI sí, ara tornaré a remetre'm a la Rosalía (serà l'última vegada), però és que és inevitable trobar paral·lelismes entre l'autora de Milionària i la de: la primera va capbussar-se de ple dintre del món de la música a través delsi lesflamenques; la segona ho va fer arran d'apuntar-se a un. Connectar amb la música pel canal del ritme i l'per viure-la i cantar-la des. Desconec si tothom que ho sent així és capaç detal com elles dues ho fan. Però centrem-nos en la protagonista de la crònica, que és la Mar.Com ja és tradició, qui guanya el concurs Sons, l'any següent té assegurat un bolo a la. Tot i que en el cas de la mallorquina, l'hora escollida (entenc que per l'organització) no va ser gens agraïda ("No sé com presentar un concert a les quatre i mitja de s'horabaixa", va bromejar), l'es va pràcticament omplir del tot. Ganes i expectació per veure el resultat de gairebé un any dedicat al seu primer fill discogràfic. Anteriorment i a través de les xarxes socials, però, Grimalt ja havia fet algun espòiler: no actuaria sola i incorporariaa les composicions. I ho faria a través de la figura de la seva "amiga, companya de pis i ara, també, de projecte",I així va ser: dues dones vestides igual (pantalons de color cru iblanca i rosa dissenyada per una altra amiga), amb una llum escènica tènue, van anar desgranant lessorgides de l'endins de la Mar. I totes dues sabent ocupar a la perfecció el seu espai; un espai que, tot i estar ple d'(que no tenien res a veure amb el bolo en qüestió), no necessitava res més que lade la cantautora mallorquina. Perquè sí; n'hi havia prou amb veure com parlava i com transmetia, i amb sentir com transformava, posava del revés iamb elsi les. Tot plegat sense parafernàlies ni grandiloqüències. Des de la simplicitat i la: "No faré cap bis perquè encara no em veig amb la potestat de fer-ne", va dir a dues cançons del final.És evident que hi ha un univers que separa Mar Grimalt de Rosalía, però que en el panorama deapareguin figures com aquesta felanitxera -que a més a mésde qui l'escolta a través d'de la seva estimada Mallorca "plena de ciment"-; que apareguin persones com la Mar, deia, és una notícia que cal celebrar. Perquè ella és atrevida, decidida i, però també és jove. I que laaposti per lloar, honorar i continuar mantenint viu el que ens fa ser qui som, allarga l'esperança d'unaque, si no la vetllem, acabarà esdevenint quelcom residual i antiquat.

