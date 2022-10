Òmnium lamenta «l'hipertactisisme» d'ERC i Junts i exigeix que no contribueixin a la divisió del moviment

Amb el pas de les hores les entitats sobiranistes s'han anat posicionant respecte al trencament del Govern i s'ha fet evident la diferència estratègia entre les dues principals organitzacions socials del moviment independentista i l'. Si divendres al vespre l'entitat que lideracelebrava la ruptura i l'atribuïa a la mobilització de l'11 de setembre, i tornava a demanar eleccions, aquest dissabte Òmnium ha lamentat el divorci entre ERC i Junts, que fa que "" que viu l'independentisme des de fa anys.A través d'un comunicat, l'entitat que presideixha reclamat als partits "treballar per recompondre un marc estratègic que permeti obrir un nou cicle" amb "noves sensibilitats, veus i lideratges". Des del respecte als resultats de la consulta de Junts, Òmnium ha lamentat que els partits polítics no hagin estat a l'altura del moment polític. "", diu l'entitat.La situació actual, apunten en un comunicat, allunya la societat catalana de les institucions en un context de múltiples crisis. Per donar-hi resposta, Òmnium reclama a la majoria parlamentària, el Govern i les principals entitats de la societat civil han de persistir en l'objectiu d'aconseguir la república catalana. "Insistim en la necessitat d'obriren què el conjunt de l'independentisme treball d'una manera diferent, amb", afirmen.Això no vol dir, sosté Òmnium, deixar de treballar amb els partits -l'ANC, en canvi, proposa superar-los amb una "llista cívica"-, però sí que cal "treballar diferent" per poder "sortir de la paràlisi". "", reconeix l'entitat, que es conjura per continuar treballant per exercir l'autodeterminació, els drets civils i polítics i fer front a la repressió. "Instem als partits a que no contribueixin a ampliar la divisió del moviment", rebla el comunicat.

