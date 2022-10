​Una gran explosió danya el pont estratègic de Kerch que enllaça Rússia i Crimea

Very clear view of the vehicle portion of the bridge that collapsed and the railway portion on fire. pic.twitter.com/fYsLJuHRcE — Rob Lee (@RALee85) October 8, 2022

El, una de les principals rutes de connexió entre Rússia i Crimea, ha quedat seriosament danyat a primera hora d'aquest dissabte a conseqüència d'unaatribuïda a l'esclat d'un camió, que immediatament després ha provocat la detonació en cadena d'almenys set tancs de combustible transportats per ferrocarril, segons han informat les autoritats russes. De moment,El pont, també conegut simplement com el pont de Crimea, és considerat com unaper a les forces russes a Crimea i al sud del territori ucraïnès. L'estructura, de 19 quilòmetres de longitud, comprèn una via de transport ferroviari i una autovia. Inaugurat pel president rus,, el 2018, és una de les obres d'infraestructura més importants de la península des de la seva incorporació a la Federació el 2014.Segons el cap de Govern de Crimea,, després de l'explosió s'han esfondrat dos trams de l'autovia. A causa dels danys, tot el trànsit de cotxes i camions ha quedat suspès i s'ha habilitat un servei de ferri per transportar a la població a través de l'estret de Kerch, on les rutes de navegació romanen operatives de moment. El Comitè Antiterrorista de Rússia i el servei de ferrocarrils han coincidit a dir que l'incident ha ocorregut entorn de les 06:05 del matí, hora local.En un comunicat difós pel Comitè Antiterrorista rus s'ha informat que la locomotora i part dels vagons han estat traslladats a l'estació de Kerch i ara mateix s'estan fent "treballs d'emergència i". I és que Putin ha ordenat una investigació immediata de l'ocorregut i ha demanat al ministre d'Emergències,, i al ministre de Transport,, que es traslladin immediatament a l'estret de Kerch per avaluar de primera mà l'ocorregut.Encara que des de la Prefectura de Govern de Crimea no han assenyalat encara els motius exactes de l'incident, el president del Consell d'Estat del territori,, ja. "Els vàndals ucraïnesos han arribat amb les seves mans tacades de sang al pont de Crimea. Ara tenen una cosa de la qual estar orgullosos: durant 23 anys de gestió no han aconseguit construir res que mereixi atenció a Crimea, però sí que han aconseguit danyar el pont rus. Aquesta és tota l'essència del règim de Kíev.", ha escrit en el seu compte de Telegram.Des de Kíiv han començat a arribar les primeres. L'assessor de la Presidència ucraïnesa,, ha publicat un críptic tuit amb les paraules "Crimea, el pont, el començament", acompanyat d'una imatge de les parts de l'autovia esfondrades i submergides després de l'explosió. "Tot l'il·legal ha de ser destruït,, tot l'ocupat per Rússia ha de ser expulsat", ha afegit l'assessor presidencial.Les Forces Aèries d'Ucraïna també han publicat un missatge a les xarxes socials en les quals es limiten a

