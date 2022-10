Presenten la primera denúncia per l'explosió a la Casa de Cultura de Girona

Elshan confirmat aquest divendres que han rebut la primera denúncia per l' explosió a la Casa de Cultura de Girona durant un experiment del popular divulgador científic. És la primera, però no serà l'última. Aquesta ha estat interposada una família particular, però un grup d'afectats s'està coordinant per presentar una denúncia conjunta.Un total de, 9 de les quals menors d'edat, van resultar ferides de diversa consideració en una explosió al pati interior de l'edifici. Jiménez estava explicant el funcionament d'una reacció química que involucrava, quan el bidó que el contenia va explotar. Si bé, no es va produir cap incendi ni cap fuita. A més dels dos executors, a pocs metres de l'explosió, una rotllana d'espectadors observaven atentament.Jiménez va demanar disculpes pel desenllaç de l'experiment i va assegurar que l'equip de-l'empresa organitzadora de l'activitat que dirigeix- treballa amb les "". En aquest sentit, va recalcar que la seva prioritat "màxima" és, "i serà", la seguretat del públic i del seu equip de professionals.Això sí, també va subratllar que, en els més de 20 anys que fa que realitzen experiments en públic,. És per això que va informar que investigaran el succeït i va informar que s'han posat a disposició de les autoritats per esclarir els fets. També, va dir, estaran disponibles per als ferits i les famílies per tot allò que puguin necessitar.

