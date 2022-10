Perfils de grup: la nova funcionalitat que prova Instagram

per NacióDigital, Barcelona, Catalunya |

està provant una nova funcionalitat: els. En aquest moviment per ampliar les possibilitats dels grups a la xarxa social, es permetrà que diversos usuaris comparteixin publicacions i fotografies des del mateix perfil., l'empresa de, està provant-ho alLa nova incorporació va en la direcció d'una de les apostes més importants de l'empresa, que és la. Aquests avenços es van aplicar primer a, per després reproduir-los a. L'objectiu és sempre el mateix: reunir diversos en un mateix entorn perquè comparteixin converses.Quan es crea un perfil en grup, cal assignar-li un nom d'usuari, una fotografia de perfil i una descripció. Només els usuarisi elshi podran accedir, i es poden configurar perquè l'activitat sigui, segons les preferències de cada cas. En el cas d'un grup de pares de l'escola, potser s'opta perquè sigui privat. En el d'una associació cultural, en canvi, perquè sigui visible per tothom.

