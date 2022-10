Feines que ho canvien tot

Combatre l'estigma de la salut mental a la feina

Diaris de la salut mental

En Javier, la Mari, la Jenni i la Tania són persones beneficiàries de programa. Tots ells han agafat la gravadora per oferir un testimoni honest i sincer, recollit al podcast Diaris Incorpora. Una mirada lúcida sobre el que significa patir un problema de salut mental o un trastorn mental i la importància de la feina per millorar dia a dia. Durant una setmana, han reflexionat sobre el passat i el futur, sobre les pors i les esperances, i sobre el que els aporta una feina i el que ells aporten al lloc on treballen.



Manuel Jabois. El periodista i escriptor ha prestat la veu per filar les paraules dels protagonistes i narrar les seves reflexions.



“Aquest projecte és un viatge a l’interior del més delicat de l’ésser humà: els seus diaris, els seus moviments, els seus pensaments. De manera extraordinària i durant una setmana, el Javier, la Tania, la Jennifer i la Mari, quatre persones amb una malaltia mental, expliquen com passen els dies i com el trastorn no impedeix ni la integració social ni poder portar una vida normal", explica.





Feina i salut mental: preguntes amb resposta

Una persona amb un problema de salut mental pot adaptar-se a la feina a l’empresa ordinària?

Quins beneficis reporta la feina a aquestes persones?

A quina mena de feines poden accedir?

Una empresa contractant té dret a conèixer el problema de salut mental de la persona?

Com ajuda Incorpora les empreses?

Com contribueix una empresa en la contractació de persones amb problemes de salut mental?

Una de cada quatre persones desenvoluparà al llarg de la vida una, segons l'Organització Mundial de la Salut. Una dada que mostra que tots podem tenir-ne al llarg de la nostra vida: una afectació a la salut, però també amb conseqüències familiars, socials i laborals. En aquest sentit, lao reincorporació al món de lade les persones amb trastorns mentals ésLa Fundació ”la Caixa” disposa del programa Incorpora , centrat en la. El lema és molt clar:. I és que, més enllà de la prioritària qüestió econòmica, tenir un lloc de treball és el primer pas per poder millorar altres qüestions de salut, familiars i relacionals, entre altres.El programa Incorpora, de fet, se centra eni situacions:. Per a persones en risc d'exclusió social que tinguin una idea de negoci i voluntat d'emprendre. El programa assessora, ajuda a aconseguir finançament amb microcrèdits socials i ofereix un seguiment personalitzat abans, durant i després de començar l'activitat.. El programa ajuda a les persones privades de llibertat, en la fase final de la seva condemna, a refer la seva vida per mitjà d’accions enfocades a facilitar-los la reinserció social i laboral. Inclou acompanyament, formació, projecte de servei a la comunitat, orientació laboral, intermediació i seguiment.. Per a millorar la integració laboral de persones amb trastorns mentals. Es treballa estretament amb empreses, entitats i professionals d'inserció per construir les xarxes que afavoreixen la implantació de programes d'inserció laboral.L’ocupació facilita el reconeixement social, fomenta la vida independent i contribueix al benestar i la salut, també en el cas de persones amb problemes de salut mental. Per això, el programa Incorpora desenvolupa plans de suport per facilitar l’ocupació de persones amb trastorns mentals iLa missió és facilitar l’ocupació d’aquestes persones, proporcionant el suport necessari tant a l’empresa com a la persona, i tambéque hi ha sobre les malalties mentals a la feina.El programa treballa amb una xarxa d'unes 410 entitats, personal tècnic especialitzat i entitats referents. A més, disposada de laamb eines, recursos, idees, fòrums de debat i consultes a experts.Incorpora Salut Mental no només s'adreça a les persones amb malalties mentals, sinó també a empreses i professionals de la inserció.Impulsaper aamb problemes de salut mental a empreses de tot l'Estat a través de les entitats de la Xarxa Incorpora.Ofereixi suport gratuïts a lesque tenen als seus equips persones amb problemes de salut mental.Apodera elsde la Xarxa Incorpora perquè facilitin l’accés al mercat laboral a les persones amb problemes de salut mental a través d’itineraris d’inserció laboral.És important tenir en compte que els problemes de salut mental tenen diferents graus i es manifesten de manera diferent en cada persona. En la majoria de les ocasions, no incapaciten totalment per a la vida laboral, tot i que sí que poden comprometre alguna habilitat o competència, que es pot recuperar. Està demostrat que les persones amb problemes de salut mental no només poden treballar a l’empresa ordinària, sinó que tenen unes expectatives de feina realistes i estan motivades.Treballar i tenir una rutina laboral facilita que la persona estructuri el seu projecte de vida i li atorga un paper actiu a la societat, la qual cosa n’augmenta l’autoestima i el benestar. En el cas de les persones amb problemes de salut mental, la feina és a més un element clau en el seu procés de recuperació.Una persona amb problemes de salut mental pot accedir a qualsevol feina per a la qual reuneixi les competències que s’hi necessiten, ja que el diagnòstic no és determinant a l’hora de valorar-ne les competències professionals, la formació o l’experiència que pugui tenir. A més, els professionals d'Incorpora garanteixen que, en tots els processos d’inserció laboral, la persona compleix els requisits de l’oferta i que les condicions de salut són les òptimes per integrar-se en un lloc de treball.No, ja que la llei de prevenció de riscos laborals empara el dret de la persona que la seva informació mèdica estigui restringida al personal mèdic i a les autoritats sanitàries que portin a terme la vigilància de la salut. Per això, si no és que el treballador en dona el consentiment exprés, aquesta informació no es facilita a l’empresa. No obstant això, amb cada inserció, el tècnic d’inserció laboral exposa a cada equip les pautes que cal seguir en cada cas.Des de les entitats del programa Incorpora s’analitzen les necessitats de cada empresa i es dissenya, en cada cas, un pla a mida que inclou no només la incorporació al lloc de treball de la persona, sinó l’adaptació i el manteniment posterior. A més, els professionals ofereixen assessorament sobre incentius fiscals i plans personalitzats de selecció i formació.Les empreses que promouen la contractació de persones amb problemes de salut mental faciliten la normalització de la situació laboral d’aquestes persones, i en milloren la qualitat de vida i ajuden a posar fi a l’estigma social que pateixen, alhora que fomenten la diversitat en el lloc de treball. D'aquesta manera, aquestes empreses es converteixen en un exemple per a altres companyies i per a la societat en general, i impulsen, així, la responsabilitat social corporativa.