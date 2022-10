Aragonès completarà la legislatura: «A la ciutadania no se la serveix abandonant responsabilitats»

La trucada de Jordi Turull

ERC: assumir "totes les responsabilitats

"És una decisió que respecto però que no comparteixo". Amb aquestes paraules ha començat la seva compareixença el president de la Generalitat,, després que les bases dehagin decidit, a través d'una consulta , abandonar l'executiu: "A la ciutadania no se la serveix abandonant responsabilitats", ha remarcat, i és agafant-se a aquestes paraules que ha avançat que no pensa dimitir i queperquè seria "irresponsable no fer-ho".Aragonès, lluny del catastrofisme, ha fet un discurs amb la mirada cap endavant, i ha anunciat que ara s'iniciaque estarà marcada per la incorporació de nous consellers. Com seran? "Personesamb el país i la seva gent, disposades a fer un pas endavant, persones que representen els consensos deldel país", ha dit en una declaració institucional passades les nou del vespre des de la galeria gòtica del Palau de la Generalitat.El cap de l'executiu ha destacat que ara toca "continuar governant iper fer avançar el país", i fer-ho seguint la via dels "grans consensos". Sobre el calendari per renovar l'executiu, ha sostingut que la designació "", és a dir, al llarg dels propers dies, i que el Govern quedarà "completat i renovat" amb la voluntat de continuar endavant durant els gairebé tres anys que queden de legislatura. De moment, destinarà el dissabte a fer trucades i reunions per engegar la composició d'aquest nou Govern, si bé no es preveuen anuncis durant el dia de demà.La compareixença del president s'ha dut a terme després que Junts hagi valorat el resultat de la consulta que sentencia la sortida de l'executiu, en una compareixença de Laura Borràs i Jordi Turull on han afirmat que, després del resultat,. Aragonès s'ha assabentat precisament del resultat de la consulta a través d'una breupocs minuts abans que el partit hagi fet públics els percentatges de la votació La reacció dels consellers de l'executiu de Junts ha estat immediata després del resultat de la consulta. Aragonès, durant la tarda d'aquest divendres, ja ha començat a rebre les renúncies formals dels consellers.abandonaran els seus despatxos en els següents dies.Per la seva banda, Borràs ha celebrat la sortida de l'executiu: "Pensàvem que podria liderar un Govern de coalició. Potser Aragonès també s'haurà de sotmetre a una consulta al Parlament, perquè la seva legitimitat democràtica s'ha quedat en entredit. Ja només li queden 33 escons", ha apuntat. D'aquesta manera, la presidenta del partit ha defensat la qüestió de confiança -detonant de tota la crisi- i ha anticipat una oposició "ferma" a l'executiu "fracassat". Després, Aragonès no s'ha estat de contestar aquestes declaracions: "Es tracta que qui guanyi sigui el país".En els últims dies les: la voluntat que el Govern pugui continuar així com estava -pronunciada principalment per Aragonès i els consellers d'ERC- i alhora l'advertència que, en cas de trencament, el partit està preparat per. En la reunió del consell executiu del dimarts, Aragonès va traslladar a tots els consellers la seva voluntat que l'actual coalició continuï fins al final de la legislatura. Ara bé, si això no fos possible, veus com les de les dirigents de Marta Vilalta i Marta Rovira ja es van encarregar de deixar clar que el partit ja havia previst qualsevol situació. Després de la notícia d'aquest divendres, els republicans no han fet cap compareixença -està prevista per dissabte a les 13:00 hores- però en un comunicat han traslladat el seual president i al Govern, i han refermat la voluntat d'assumir, des de tots els àmbits,. Els d'Oriol Junqueras també han sentenciat que respecten la decisió de les bases de Junts, i s'han emplaçat a treballar per "prioritzar sempre el benestar col·lectiu".

