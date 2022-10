Els comuns s'ofereixen com a socis: «S'obre una nova oportunitat per a una majoria progressista»

Un 42,4% demana seguir al Govern

Enigma resolt. La militància deha decidit, en una consulta inèdita i amb alta participació que ha vorejat el 80%, que el partit. Després de tres dies de campanya intensa -a les xarxes, als grups de WhatsApp, als de Telegram i als de Signal, i també al territori-, el 55,73% dels afiliats a la formació fundada per Carles Puigdemont i que lideren Laura Borràs i Jordi Turull han optat per una resposta negativa a la pregunta de la consulta - "vols que Junts continuï formant part del Govern de la Generaltat" - i, per tant, per deixar de compartir consell executiu amb. Pocs minuts després de conèixer els resultats, han aparegut les primeres reaccions, especialment alegres entre els partidaris de trencar. "El procés continua!", ha dit el diputatSignificativa ha estat la piulada de la líder dels comuns,. El partit s'ha ofert com a soci a ERC després del trencament perquè, en l'actual context, "la ciutadania necessita governs forts i estables". "A partir d'avui s'obre una nova oportunitat de posar Catalunya en marxa amb una majoria progressista", ha dit Albiach, que ha lamentat els dos anys perduts amb l'executiu d'ERC i Junts. "Hem de parlar de les necessitats de la gent i oferir certeses a les famílies i empreses del país", ha dit la dirigent dels comuns en declaracions a Planta Baixa. El debat, ha remarcat, no és "si entren o no al Govern" i ha demanat escoltar a Pere Aragonès per saber "què vol fer i on vol portar el país". "La majoria progressista hi continua sent", ha afirmat. Ara com ara, no han contemplat l'escenari d'entrar al Govern.Sobre els pressupostos, Albiach ha dit que si hi ha un Govern que vol "governar i donar resposta" a la inflació i a la crisi, els comuns hi seran. "Els pressupostos són necessaris per la gent", ha remarcat Albiach, però ha traslladat a Aragonès la responsabilitat de fer uns pressupostos expansius que incorporin millores. El partit manté que l'acord subscrit l'any passat per signar els anteriors pressupostos no s'està complint. "La disposició per negociar els pressupostos hi és, però no donarem xecs en blanc", ha afirmat.Per la seva banda el president del govern espanyol,, ha dit que en l'actual moment de crisi econòmica i amb la inflació que pateix la societat, "l'estabilitat dels governs és fonamental" i ha assegurat que des de l'executiu de l'Estat es mantindrà la mà estesa al diàleg amb la Generalitat. També des de l'oposició s'han pronunciat sobre la qüestió.La primera consellera a reaccionar ha estat, que ha remarcat la feina feta des del Departament de Drets Socials i ha assegurat que continuarà treballant per la independència, tot recordant que per assolir-la cal també "fer front a la crisi econòmica i social" que s'apropa. Cervera va ser una de les veus de Junts que va fer campanya per quedar-se al Govern.Laha pronosticat que ERC continuarà governant gràcies al PSC i els comuns. "Junts passarà a l'oposició per reclamar a ERC que faci allò que ells tampoc no han fet durant tot aquest temps al Govern", ha dit la diputada. El president del PP,, ha tirat d'ironia i ha demanat a la gent que no es preocupi perquè Salvador Illa sortirà al rescat del Govern. L'expresidentha celebrat la decisió de la militància, malgrat que formalment és de Junts.Un 42,39% dels militants ha optat per continuar al Govern, mentre que un 1,88% ha votat en blanc. El presidentveu ara que la coalició queda liquidada, i haurà de conformar una nova alineació amb dirigents exclusivament republicans. L'aliança entre ERC i Junts, vigent -d'una manera o altra, sota diverses sigles- des de fa una dècada, no ha salvat el match ball i s'esberla camí de lesLa divisió s'ha fet evident al llarg dels últims dies entre els dirigents de la formació, que s'han posicionat públicament amb l'excepció de Turull, que es va mantenir neutral atenent-se al primer comunicat de la sindicatura electoral de la votació. Recaurà en el secretari general la gestió interna necessària per recosir els sectors, entre els quals surt derrotat el més institucional, comandat per. La principal conseqüència és el pas a l'oposició, que Junts exercirà com la tercera força de la cambra per darrere d'ERC i el PSC. La decisió s'ha pres sota l'influx, encara, de la destitució de Jordi Puigneró com a vicepresident, dimecres de la setmana passada, després que esclatés la crisi entre socis en el debat de política general La decisió dels militants s'ha alineat amb el criteri de Borràs i de Puigdemont, que estaven arrenglerats en el bloc contrari. La presidenta del partit va fer evident el seu posicionament dimecres , el mateix dia en què el líder a l'exili va compartir a xarxes un article de, portaveu de la formació i el seu cap de gabinet en l'etapa a Palau, en el qual defensava obertament trencar l'executiu. Una opció compartida en privat per, president del grup parlamentari, que no s'ha posicionat públicament., vicepresidents de la formació i propers a Borràs, han fet campanya activa pel no, com, l'únic que en públic ha alertat d'un risc latent d'escissió en funció de com es gestioni la consulta.

