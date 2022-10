Amb «Va de Besòs»: celebrar el patrimoni compartit del riu

Quatre municipis, quatre trams i quatre eixos

Un centenar d’activitats gratuïtes distribuïdes en 7,5 quilòmetres

El, els 7,5 quilòmetres delseran l’escenari d’una festa ciutadana dissenyada per cohesionar els municipis veïns que comparteixen la vora del riu i reivindicar eld’aquest espai.El programa ofereix un, que tindran lloc de 10.00 a 17.30 hores. La inauguració serà al parc de les Aigües de Montcada i Reixac, i la cloenda serà a Santa Coloma de Gramenet, a Can Zam, un final de festa que tindrà un potent component musical amb l’actuació de la Balkan Paradise Orchestra.és fruit de la voluntat compartida dels quatre ajuntaments de treballar plegats i d’articular una proposta que posi en relleu els valors i els elements comuns. D’aquesta manera, i conjuntament amb el Consorci del Besòs, el tram final del Besòs esdevindrà un escenari viu amb quatre nuclis d’activitat:i l’escenari principal del parc de les Aigüesi la Zona Nord de Barcelona, amb l’epicentre a Can Zam, amb l’escenari a la llosa del Bon Pastor, amb l’escenari al parc del LitoralGairebé totes les activitats es faran en punts adjacents al riu, tal com marca la normativa de preservació de la fauna i flora, i la majoria de les activitats tenen la implicació d’entitats, associacions i equipaments dels territoris.Concretament, del districte de Sant Martí hi participen: el Casal de Barri La Palmera, l’Associació de Veïns de La Palmera Centre, la Ludoteca La Verneda, l’Espai Familiar de Criança Municipal El Petit Drac de Sant Martí, el Casal Infantil El Vaixell, el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, la Fundació CET 10, el CEM Besòs, ASME i Biciclot.Aquesta col·laboració ha permès elaborar una programació sobre quatre eixos:t.Participar en l’anellament científic d’ocells, descobrir les papallones que habiten al riu Besòs amb el CREAF, una passejada sensorial per als més petits a càrrec de Science for Change, un recorregut de marxa nòrdica o una classe dirigida de ioga amb el CEM Bon Pastor, reparar la bicicleta gràcies a la proposta de Biciclot, un taller de xapes personalitzades amb la Fundació CET10, practicar escalada al rocòdrom o aprendre trucs per patinar millor en una sessió dirigida de skate de l’entitat Convivim són algunes de les activitats previstes.A més, als quatre trams hi hauràal llarg de tot el dia, i també s’ofereix la possibilitat de fer una ruta guiada per una desena de masies situades en aquest tram del riu i a les Cases Barates del Bon Pastor. Hi ha activitats previstes per a tots els públics.Les activitats sóni es poden consultar al. Algunes de les activitats necessiten inscripció prèvia.

