Descomunal cop de puny d'una estrella de l'NBA a un company en ple entrenament

per Albert Vilanova, Barcelona, Catalunya |

🚨 URGENTE!!!!!!!!!!!!!!!!



Foi divulgado o vídeo da BRIGA entre Draymond Green e Jordan Poole no treino do Golden State Warriors.



MEU DEUS DO CÉU! 😳😳😳



🎥 TMZ pic.twitter.com/Z8xnjcIzDS — Camisa 23 | NBA (@camisa_23) October 7, 2022

és un dels jugadors més polèmics de. El nord-americà ha revolucionat el món del bàsquet amb una dura agressió al seu companydurant un entrenament amb el seu equip, elsde San Francisco, que està en plena pretemporada abans d'arrencar oficialment el curs. TMZ Sports ha publicat el vídeo del cop de puny del jugador.Els Warriors han intentat superar ràpidamentcampió de l'NBA en quatre ocasions i participant en quatre All-Stars -entre d'altres guardons individuals-. Així, el director general de la franquícia,afirma que "tot està arreglat".Segons Myers, que ha anunciat sancions, "". "A ningú li agrada i no ho aprovem, però ha passat", sentencia l'executiu. Per la seva banda, Green ha demanat perdó a la plantilla i al mateix Poole en privat: "Jo hi era, el cos tècnic i tothom ho ha sentit".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor