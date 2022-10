Aragonès té pressa per dissenyar un nou executiu sense Junts

L'agenda de Pere Aragonès durant els dos dies que ha durat la consulta de Junts ha estat farcida d'activitats institucionals, sense declaracions ni referències a la crisi amb els socis. Va ser dimecres l'última vegada que el president de la Generalitat es va pronunciar sobre la crisi del Govern , i ho va fer per reiterar una vegada més la seva voluntat que Junts seguís a l'executiu, però que ho fes amb "". Finalment, el partit de Laura Borràs i Jordi Turull ha decidit la fugida , i ara a Aragonès se li gira feina. És la seva oportunitat per demostrar una bona gestió després de tants dies de soroll i la resposta s'intentarà fer elintentant deixar enllestit el nou equip de govern la setmana vinent, segons fonts coneixedores.La roda de premsa de Junts per valorar els resultats de la consulta se celebrarà aquesta tarda després de la reunió de l'executiva que ha començat a les 17.30 i de forma telemàtica. Per respecte,fins a haver-los escoltat. Aragonès s'ha assabentat del resultat de Junts des del Palau de la Generalitat. Cap allà s'hi trasllada aquesta tarda també la consellera de la Presidència,, per fer elde Junts al costat del cap de l'executiu. Encara no s'ha anunciat cap compareixença pública, però no es descarta que membres del Govern o d'ERC facin valoracions després de la compareixença dels de Borràs i Turull.En els últims dies les: la voluntat que el Govern pugui continuar així com està -pronunciada principalment per Aragonès i els consellers d'ERC- i alhora l'advertència que, en cas de trencament, el partit està preparat per. En la reunió del consell executiu del dimarts, Aragonès va traslladar a tots els consellers que vol que l'actual coalició continuï fins al final de la legislatura. Ara bé, si això no és possible, diverses veus com la de Marta Vilalta i Marta Rovira ja es van encarregar de deixar clar que el partit ja ha previst qualsevol situació. Aquest matí en una entrevista, la secretària general d'ERC, des de Ginebra, ha assegurat que independentment del resultat el partit intentaràamb Junts, i ha advertit, abans de saber el trencament, que si aquest es produïa "no serà un fracàs de res". Rovira també ha considerat que des de l'inici de la legislatura "hi ha hagut moltes veus crítiques" i per això la necessitat que Junts, d'una vegada, prengui una decisió: "Em sembla que han de tancar el tema i", ha afegit.També s'ha pronunciat abans de la consulta la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, que en declaracions als mitjans en una visita institucional, ha confiat que de la consulta en surti uni que treballi de forma "lleial". També ha desitjat que la consulta tanqui "la crisi" dins Junts i que l'executiu pugui centrar-se a treballar per fer front a les necessitats de la ciutadania. Ha assegurat que Aragonès treballa amb "tots els escenaris" i que si han d'haver-hi canvis en l'executiu, s'hauran de fer el més ràpid possible. Una tasca amb la qual s'haurà de posar Aragonès i ERC des d'ara mateix.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor