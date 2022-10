Pablo Iglesias es queda sense plaça de professor a la Complutense: treu un 4 al concurs

no podrà tornar a exercir de professor dea la. Com a mínim, no tan aviat com volia. L'exlíder deha quedat cinquè al concurs públic per dues places per impartir classes de televisió i ràdio com a docent associat, per culpa de la seva reduïda experiència professional al sector.Ha estat puntuat amb unpel tribunal. La valoració no s'obté mitjançant un examen, en aquests casos, sinó a partir dels mèrits professionals i acadèmics. Pel que fa a l', Iglesias ha suspès amb una qualificació de 0,6 sobre 3; mentre que, en referència a l', ha tret un 2,4 sobre 6. De nou, no ha arribat a l'aprovat. La primera dels dos guanyadors de la plaça ha tret un 5,4 i un 1,5 respectivament.L'expolític sí que ha destacat pels seus títols, però s'ha tornat a desinflar en el camp de l'experiència investigadora en comunicació i periodisme. Iglesias s'ha centrat en aquest sector després d'abandonar la política, ambescrites i radiofòniques habituals en diferents mitjans. Abans, també havia presentat el programa d'entrevistesi la tertúlia políticaEl mes de juliol, va anunciar que s'havia presentat al concurs de dues places com a professor associat a la Universitat Complutense de Madrid, on va estudiar i ja va exercir com a docent, tant a la facultat decom a la de. Haurà d'esperar, però, abans de poder complir aquest objectiu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor