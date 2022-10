Les dues millors cremes de verdures del supermercat, segons l'OCU: són com les de casa

Aconseguir una dieta equilibrada en plena voràgine laboral és problema per a moltes persones. Ser conscient que cal menjar i, sobretot, què comprar, és un maldecap si no es tenen els consells o els coneixements indicats. Per això mateix, des deelaboren recomanacions, llistes dels millors productes en relació qualitat/preu o advertències per no caure en trampes, e stafes i derivats de certes marques que apareixen als supermercats. En l'alimentació saludable, una de les solucions més nutritives són les cremes i els purés de verdures. Encara que la recomanació dels experts és la de comprar els ingredients naturals, preparar la cocció i fer les cremes des de casa, per temps, per feina o per dificultats no es pot fer sempre. Per això mateix,analitzant quines són les millors cremes que podem trobar a les prestatgeries dels supermercats.L'entitat informa que les cremes de verdures són una mica més cares que les que són exclusivament només de carabassa (per litre de les que tenen l'únic ingredient), però entre les primeres n'hi ha dues que destaquen "per la seva bona relació qualitat i preu".El primer producte que destaquen és(del Grup IFA), que oscil·la un preu de 0,95€ el bric, que és mig litre. Per a l'OCU, els elements a favor són el bon color i la bona composició nutricional. Tot i això, adverteixen al consumidor que la quantitat de verdures és inferior al 50% del producte i conté aromes.La segonaescollida, aquesta vegada de, és la que venen al. Es pot comprar per un preu de 1,06€ el bric, també de mig litre. Quines són les parts més favorables per a l'associació? La seva bona composició nutricional, un color més que acceptable i l'etiquetatge la situen com una de les millors. En contra, l'OCU alerta que només apareix un terç de verdura a la seva composició total. A més, conté espessidors i extracte de llevat. En el seu estudi complet podeu veure les 36 cremes del mercat que han analitzat.

