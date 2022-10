Prop de 600 persones protesten a Barcelona per exigir pujades de sou i anuncien una primera gran vaga

Més de mig miler de persones convocades pels sindicatshan protestat davant la patronaldel Treball a Barcelona per reclamar que es desbloquegin el centenar de negociacions per renovar, la gran majoria encallats per desacords en pujades salarials, en mig de l' escalada rècord de la inflació , que va arribar al 9% al setembre.Els manifestants han exigit sota la pluja que s'aturi la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors i els sindicats han anunciat la, el del metall, del 28 al 29 d'octubre. Aquest conveni és el marc laboral per uns 200.000 treballadors a la demarcació de Barcelona. La mobilització s'ha sumat a la ja anunciada del mateix conveni adel 24 i el 25 d'octubre."L'increment de la inflació a qui està afectant més no és a les empreses, que ho han traslladat als beneficis, és a les famílies. I a la tardor i l'hivern encara serà pitjor. Per tant, mobilització,", ha afirmat el secretari general d'UGT,. El líder sindical s'ha preguntat com pot ser que els treballadors hagin arribat a un acord amb l'administració de l'Estat i, en canvi, "la CEOEO segueixi enrocada". Ros ha afegit:La secretària general d'USOC,, també ha lamentat que la patronal estigui bloquejant la negociació dels convenis per no apujar salaris i ha fet una crida als empleats a manifestar-se per aconseguir increments salarials. En la mateixa línia, el secretari general de CCOO,, ha dit que cal "donar una resposta contundent" amb mobilitzacions de la classe obrera, que confluiran en una manifestació a Madrid el 3 de novembre. "O controlen la seva avarícia i", ha avisat Pacheco.

