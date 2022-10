El Suprem multa Reguant per no respondre Vox però no l'inhabilita

Elha condemnat la diputada de la CUPa una pena deper haver-se negat a respondredurant el judici del procés, peròi, per tant, podrà continuar exercint el seu càrrec de parlamentària. La pena concreta és de nou mesos de multa amb una quota diària de 50 euros per un delicte de desobediència greu a l'autoritat. Al judici, Reguant va ratificar-se en la decisió de no respondre Vox per no anar en contra dels seus principis i per no normalitzar la presència de l'extrema dreta als tribunals. "No contestar al feixisme mai es pot considerar un delicte", ha dit Reguant a través de Twitter.La sentència, de 34 pàgines, conclou que l'actitud de Reguant de no respondre Vox és "" i així ho va dir tant al judici de l'1-O com en les ocasions posteriors en què se li va demanar que declarés novament. "L'oposició a contestar va ser obstinada, totalment meditada i decidida", amb una actitud d'oberta negativa a assumir el deure que la llei fixa per als testimonis. Reguant va dir al judici que es negava a respondre a l'extrema dreta però no a les preguntes en si, i que hauria acceptat contestar-les si les hagués fet alguna altra part o el tribunal a través de la presidència.El tribunal conclou que la conducta de Reguantperquè es vulneren béns jurídics com el bon funcionament de la justícia, l'ordre públic el dret de defensa, a banda del principi d'autoritat. Els jutges descarten, com avisava la defensa, que s'hagi vulnerat la llibertat ideològica o l'objecció de consciència. "L'acusada va traspassar clarament els límits de la llibertat ideològica i de consciència, i no estava en un exercici lícit de llibertat d'expressió", diu la sentència. Així mateix, la sala sentència que no hi ha un "dret general de desobediència" i que les lleis s'han d'acatar encara que la persona no hi estigui d'acord.Pel que fa a la pena, una de les qüestions que sobrevolava el judici era si Reguant seria inhabilitada o no , i en quins termes això es traduiria en la seva condició de diputada al Parlament. Finalment, no hi ha inhabilitació ni pena de presó, i Reguant haurà de pagar una multa. El mateix tribunal assenyala queper les conseqüències que porta associada, és a dir, per la inhabilitació de sufragi passiu. Així, diu la sala, no es vulnera el principi de proporcionalitat de la pena, perquè la multa imposada tampoc és la més elevada que es podia imposar d'acord amb la llei.

