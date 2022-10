Svalbard, el territori on la llei prohibeix morir

és un dels territoris més peculiars del món. Aquest, on no surt el sol entre l'octubre i el febrer, és la zona habitada més propera al pol nord. En les seves illes hi viuen unes, que són menys que els óssos polars. Hi ha uns 3.000 animals d'aquesta espècie registrats, fet que ha provocat una llei impensable en altres territoris: és obligatori portar unapel carrer per protegir-se de possibles atacs.Aquesta regió de Noruega és especialment coneguda pelque té des del 2008 per salvar la biodiversitat de la Terra en cas d'apocalipsi, que ja compta amb més d'un milió de llavors d'espècies diferents i és capaç d'aguantar unao una apagada general, ja que la temperatura exterior mantindria en condicions les llavors.Però a banda de tot això -que no és poc-, hi ha una norma a Svalbard que crida especialment l'atenció:Aquesta llei es manté vigent per motius històrics. Els cossos que s'enterravenper les baixes temperatures, que generen gel a la terra durant tot l'any.Aquest factor pot resultar perillós. Es va poder comprovar fa uns anys, quan van desenterrar un cadàver i no només estava intacte el cos;D'aquesta manera, suposa un perill mantenir els cossos en perfecte estat ja que els bacteris que els han portat a morir també sobreviuen. Així, es pot arribar a generar una pandèmia d'un virus de fa dècades -o segles- que ja es donava per extingit. Va ser el 1950, de fet, quan el cementiri va deixar d'acceptar morts perActualment, les illes disposen de mitjans pera la part continental de Noruega, però la llei continua vigent. I tot i que resulta difícil controlar la mort, s'intenta. El governador de Svalbardi les que tingui dificultats per mantenir-se. És així com aquest arxipèlag ha assolit, amb diferència, l'índex de mortalitat més baix del món.

