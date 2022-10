L'alcalde de Terrassa demana ajuda per trobar un home vist per última vegada a la ciutat

⚠️ ATENCIÓ!



⚠️ Fa 4 dies va desaparèixer el José. Ens demanen suport per localitzar-lo. Necessita medicació.



⚠️ Sembla que l'han vist per la Grípia.



⚠️ Si el veieu on en sabeu res, truqueu a @PoliciaTrs o als següents telèfons:

☎️ Mari. 637745350

☎️ Maite. 629355911 pic.twitter.com/JLxaHUEBsf — Jordi Ballart Pastor (@jordi_ballart) October 7, 2022

En, de 74 anys, va desaparèixer el 4 d'octubre a Sabadell, quan va sortir ben d'hora de casa seva i no va tornar. La família, que el porta cercant des de llavors, ha demanat la, una petició que ha fet extensiva l'alcalde de Terrassa,. I és que la darrera vegada que es va veure el José va ser a la ciutat que gestiona Ballart.L'home pateixes troba indocumentat i no porta el telèfon a sobre. Segons sembla, l'última vegada que se l'ha vist ha estat per la. Tal com indica la família, és necessari trobar-lo aviat perquè en Joséi ja fa quatre dies fora de casa. L'última vegada que se'l va veure duia unaJordi Ballart ha manifestat a les seves xarxes socials que, si algú té informació que pugui ser últim per trobar en José, contacti amb lao als següents telèfons dels familiars:, de lai elde la

