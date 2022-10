Una DANA provocarà tempestes intenses a Catalunya fins diumenge

L'Agència Estatal de Meteorologia () ha alertat queel mar Mediterrani està "en risc important" per una, també coneguda com a "gota freda". Una DANA és una Depressió Aïllada en Nivells Alts que es produeix pel xoc d'una massa d'aire fred en altura amb l'aire calent en la superfície. Aquest fenomen provocaque, segons l'AEMET, afectaran Catalunya, les Illes Balears i la Comunitat Valenciana, entre altres.La incidència, això sí, serà més elevada a Mallorca, Tarragona, Castelló i València. Tots ells, territoris, en alerta taronja per risc important aquest divendres, ja que segons les previsions, podrien caureÉs aquí on poden descarregar més de 30 litres per metre quadrat en tan sols una hora i 80 litres per metre quadrat -o més- podrien caure en només dues o tres hores, tal com ha alertat l'Aemet.El diumenge la situació serà més tranquil·la, tot i que s'espera algun aiguat dèbil al nord del país i no es descarten a les Balears. De fet, la DANA ja ha arribat al Mediterrani. Possiblement una de les localitats que més ho ha patit ha estat, on aquest dijous s'han viscut intenses pluges.El Servei Meteorològic de Catalunya (), en la mateixa línia que l'AEMET, també ha alertat de ruixats i possiblement tempestes aquest cap de setmana. En el seu cas, però,i ha assegurat que l'avís és per bona part de Catalunya. Malgrat això,perquè ha considerat que l'episodi de pluja més "intensa" ja ha finalitzat.

