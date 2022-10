A què es refereix Biden quan parla del perill d'un «Harmagedon» nuclear?

El president dels Estats Units,, ha alertat que el perill d'una guerra nuclear és el més alt des de lade l'any 1962. En un acte celebrat aquest dijous a la nit per recaptar fons pel seu partit, el dirigent nord-americà ha mostrat la seva faceta més apocalíptica i ha assegurat que coneix "massa bé" el president rus, Biden ha parlat obertament de possible "Harmagedon" , però a què es refereix amb aquest concepte?"Harmagedon" és una paraula que prové de l'i que significa "". El seu origen amb la fi del món sorgeix del llibre de l', l'últim llibre del nou testament de la. "Els van reunir, doncs, al lloc que en hebreu s'anomena Harmagedon", diu la frase.Segons la interpretació bíblica, es tracta d'un lloc simbòlic, una mena de muntanya, on s'apleguen els reis de la terra per preparar-se per a lacontra, que segons algunes creences són convocats pels dimonis. El terme també s'utilitza en un sentit genèric per referir-se a qualsevol escenari relacionat amb la, com ara ha fet el president estatunidenc arran de l'amenaça nuclear del seu homòleg rus.

