Desnonar les ocupacions en 48 hores: és viable la nova proposta socialista?

L'arribada de la proposta

El primer tallafocs: l'embat al Congrés

El debat de les 48 hores

El trasllat a la realitat

El debat polític sobre l'i les seves derivades està condicionat per dos elements: l'impacte de les diverses crisi econòmiques i la proximitat de les eleccions municipals. I els dos condicionants s'han mesclat en el moment que elha escollit per girar la seva política sobre les ocupacions, amb l'anunci d'una modificació de la(LEC) que hauria d'agilitzar els desallotjaments d'un pis en cas d'ocupació. Un pas que partits a l'esquerra dels socialistes, com comuns i ERC, han assenyalat com a electoralista.ha introduït el PSOE en l'imaginari col·lectiu. Ara, grups polítics i experts consultats perplantegen dubtes sobre una iniciativa que podria acabar generant més soroll que impacte real en la gestió del dia a dia judicial.Principalment, hi ha. En el marc, encara s'ha de confirmar si la proposta dels socialistes aconseguirà arribar a una votació al Congrés i si aquesta tirarà endavant. En el marc, s'haurà d'establir concretament la interpretació que faran els jutjats al marge dels clams polítics. I en el marc de la, caldrà veure com s'acaba aplicant aquesta norma i quins recursos hi ha disponibles per executar-la. Un mar d'incògnites que una desena de fonts han intentat aclarir a aquest diari.L'origen de tot plegat és l'avís que va fer el portaveu del PSOE al Congrés dels Diputats,, la setmana passada. Va anunciar que el seu grup havia introduït una esmena, en la tramitació de la llei d'eficiència organitzativa del servei públic de justícia. Es reclamava introduir un nou article a la LEC. En aquesta esmena es proposava queel jutge "pugui acordar motivadament el desallotjament en un termini màxim de 48 hores" des de la petició del propietari o l'atestat policial.Per al portaveu socialista, aquesta iniciativa havia d'atendre una qüestió queels estaven. Aquesta petició feia referència a posicionaments com els dels mateixos batlles de l'-entitat formada per nou grans ciutats, entre les quals Sabadell, Terrassa o Mataró- que aquesta setmana s'han desplaçat a Madrid per reclamar mesures contra les ocupacions. En la seva ponència, López va remarcar que això "no té res a veure amb els desnonaments" i que "és només per a les violacions de domicili i l'ocupació il·legal d'habitatges".Aquesta distinció que planteja el portaveu socialista, però, entra enamb les dades disponibles sobre el tema. El concepte "ocupació il·legal" fa referència a les persones que ocupen sense haver tingut en cap moment títol habilitant, que ni vivien de lloguer ni tenien cap hipoteca en aquella casa, sinó que entren per instal·lar-se a l'immoble.. Tanmateix, entre les poques administracions que aporten dades sobre el tema hi ha l'Ajuntament de Barcelona, i en l'acompanyament de famílies amb una amenaça de desnonament l'any 2021 s'exposava que gairebédetectats pel servei antidesnonaments. La segona tipologia més freqüent, després de les expulsions després d'haver tingut contracte de lloguer.Aquesta és una de les principals preocupacions de l'espai d'Unides Podem, que lamenten la confusió que s'estén amb aquesta temàtica. Com a resposta a la proposta socialista, de fet, el diputat(UP) va fer una crida immediata a reactivar la llei per l'habitatge bloquejada i a "no assumir l'agenda de la dreta". La referència de Mayoral no era superficial. Tant elhan fet peticions similars a la del PSOE els últims anys. Demanaven agilitzar els desallotjaments en cas d'ocupació.De fet, el grup liderat pertambé ha introduït una proposta gairebé calcada en el mateix projecte de llei utilitzat pels socialistes. No és casualitat. En els dos casos, els polítics que ho han treballat fan referència a les necessitats dels municipis i a la influència de les conclusions del, celebrat a Màlaga el maig passat, i que va comptar amb la participació de representants de la judicatura, l'advocacia o el món local.La incògnita ara respecte a la proposta del PSOE és com l'encaixaran la resta de grups. Diverses fonts del congrés preveuen que. Si bé fonts dels populars recorden que ells segueixen defensant que els desallotjaments s'haurien de fer en un màxim de 24 hores, i no 48. En qualsevol cas, si superés el període d'esmenes de manera favorable, encara caldria veure si la dreta dona suport al conjunt d'una llei centrada en l'organització dels estaments judicials. Així,Tanmateix, tot i que no hi ha un calendari clar, si la dreta s'hi presta, el PSOE podria arribar a, malgrat l'oposició dels seus socis habituals d'esquerres.Fonts de l'Arc Metropolità, que es va reunir amb tot els grups del congrés, remarquen que fan "una valoració molt bona" i que hi ha "que tiri endavant la modificació".Més enllà de si finalment aquesta proposta arriba a ser una realitat, advocats contactats perremarquen alguns elements de confusió en el redactat proposat pels socialistes. D'una banda, assenyalen que el discurs polític està enfocant-se a ressaltar que es produiria un desallotjament en menys de 48 hores després que la propietat ho demani. En canvi, creuen que l'escrit de la reforma legislativa, sinó que aquest és el temps que es dona al jutge per decidir. I que l'aplicació de l'ordre, una vegada el jutge decideixi, pot allargar-se en el temps. Una disjuntiva que caldria veure com ho interpreta la judicatura, una vegada aprovada la llei.Igualment, fonts de la comissió jurídica del Congrés per l'Habitatge de Catalunya -l'espai de trobada del tots els col·lectius pel dret a l'habitatge del país- asseguren que la proposta "deixa dubtes de garanties processals" especialment pel que fa a la comprovació de requisits del delicte quan es parla "d'ocupacions delictives". A més, es recorda que en els casos deque activaria les mesures cautelars de desnonar persones abans que es produeixi un judici. Per contra, es recorda que en els casos de primeres i segones residències ja hi ha mecanismes d'expulsió immediata, en qualsevol moment en què es detecti l'ocupació.En un sentit contrari, el degà de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (),, apunta que aquesta modificació ésper a l'aconseguiment de. "A mi no em val que es digui que com és d'un banc o d'una entitat, no es pot intervenir", remarca Sánchez. Igualment, tot i que les dades de l'Ajuntament de Barcelona apunten que el 74% de les persones que ocupaven ho feien en pisos de grans tenidors, des de l'ICAB assenyalen que hi ha altres realitats a ciutats que no són la capital catalana on s'ocupen més pisos de petits propietaris. Aquesta realitat, però, no se sosté tant sobre dades sinó sobre l'experiència dels alcaldes que s'ho troben, apunten des del col·legi de l'advocacia.Tanmateix, a alguns experts tampoc no els sembla que els jutges puguin arribar a prendre una decisió en menys de 48 hores. Diverses veus coincideixen a assenyalar que, ara per ara,. Concretament, mencionen que dins d'un procediment judicial, entre que es tramita la denúncia per la via penal, es proveeix l'escrit al jutge, es motiva un auto, es dona l'ordre a la policia i s'executa el desnonament, passarien més de dos dies. Especialment, si s'acumulen els casos d'immobles afectats.De fet, aquest dubte impacta en l'altra pregunta compartida per polítics i entorn jurídic.Si no, difícilment podria portar-se a terme. La judicatura ja està col·lapsada i ni tan sols en processos que ja contemplen ritmes més àgils s'està aconseguint rebaixar els desallotjaments dels quatre o cinc mesos de mitjana. Davant d'això, s'obre l'enèsima incògnita, i de moment el govern no inclou aquest detall en cap de les seves intervencions sobre el tema.En definitiva, ens trobem davant d'una proposta que encara no té la viabilitat política confirmada, ni la validació judicial refermada, ni una possibilitat d'aplicació garantida. Tot i així,. Ajuntaments i impulsors ho veuen com un avenç i activistes pel dret a l'habitatge, com una amenaça.

Els moviments socials, alarmats



Al marge dels dubtes sobre la manera en què es desenvolupi, des dels col·lectius pel dret a l'habitatge reclamen que el PSOE faci marxa enrere en la proposta d'agilitzar per la via penal els desallotjament de pisos ocupats.



Les PAH catalanes adverteixen que si la mesura funcionés, famílies que actualment subsisteixen a pisos de la banca anirien al carrer. Hi hauria "un augment del barraquisme i els infrahabitatges, com ara tendes de campanya, caravanes i assentaments".



Fonts de la comissió jurídica del Congrés de l'Habitatge de Catalunya preveuen un col·lapse dels serveis socials i es reclama no carregar sobre l'administració pública la gestió econòmica d'un problema habitacional en part "provocat pels grans tenidors, a través de l'especulació immobiliària".



Així, afegeixen una altra derivada: si augmenten els processos penals condemnatoris contra els ocupants -moltes vegades persones migrades-, també es bloquejarien més processos de regularització administrativa d'aquestes persones, ja que no se'ls permet tenir antecedents.



Per tot plegat, reclamen que la preocupació pels desnonaments es circumscrigui a la via civil i s'estudiï en aquest context les mesures necessàries per agilitzar els ritmes de la justícia, i no per la via penal.

