Nasser Al Khater, director del comitè organitzador del Mundial del 2022: «L'homosexualitat no està autoritzada al Qatar, demanem als aficionats que respectin la nostra cultura»https://t.co/2MvIO8BcJc pic.twitter.com/aowGUtlMfi — NacióDigital (@naciodigital) December 1, 2021

Eldeja és aquí. D'aquí aproximadament un mes i mig, el 20 de novembre, 32 països de tot el món competiran pel màxim premi deldeen un torneig insòlit pel lloc i les dates. La celebració de la competició en aquest país ha estat molt polèmica especialment per ser considerat una dictadura en què hi ha poc respecte pels drets humans i de les dones. I les surrealistes normes de conducta publicades per l'organització van en aquesta línia.En primer lloc, és obligatori fer servir laper saludar. Però compte, només entre homes. Si un home vol saludar a una dona s'ha de posar la mà dreta ali no fer cap altre gest que impliqui qualsevol mena de contacte físic. Una altra prohibició difícil de comprendre, almenys, per la nostra societat: no es potniamb la mà esquerra. Si es vol agafar uno unad'aigua haurà de ser sempre amb la mà dreta.Més normes surrealistes: encreuar lesés un gest mal vist per la ciutadania de Qatar. De la mateixa manera que fer mostres d'afecte en públic, que pel país és una acció de la intimitat. Com no podia ser d'altra forma en un territori d'aquestes característiques, Qatar tampoc autoritza relacions fora del, que estan penades amb fins a set anys de presó. En un escenari norma, no es pot beurepel carrer però durant el Mundial es permetrà en horaris i zones concretes.El respecte alssón un altre afer polèmic. El director executiu del comitè organitzador del Mundial,, va recordar fa uns mesos que "l'homosexualitat està prohibida al Qatar, però com en altres països". Si bé el dirigent afirmava que "és mentida que elsse sentin insegurs" al seu país. Amb tot, Al Khater demanava als aficionats "respecte cap a la cultura" del territori i havia advertit que les demostracions públiques d'afecte estan "mal vistes, i això s'aplica a tots".Pel que fa a la, Qatar recomana que les dones que vagin al Mundial portin vel al cap o, com a mínim, el portin sempre a sobre per si se'ls hi requereix que se'l posin. A més, es demana a qualsevol, home o dona, que facin servir peces de roba que tapin lesi els. Això implica, per tant, que no s'usin samarretes sense mànigues, pantalons curts o faldilles.I no només això sinó que també és preferible no portar robes ajustades o amb transparències. Altres normes tenen a veure amb la perillositat del territori. En aquest sentit, es recomana portartancades i no fer servirper la presència deverinosos,

