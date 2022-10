Així solucionaran els guionistes de «La que se avecina» l'absència de José Luís Gil en la nova temporada

Els guionistes tornen a relacionar Enrique amb la Judith Becker

La longeva sèrieben aviat. Tots els capítols estan gravats i llestos per emetre. Ara només falta saber la data d'estrena perquè els i les aficionades de la comèdia tornin a gaudir dels seus personatges preferits. Aquesta vegada, però, hi haurà novetats. I és que s'incorporen cares noves al xou i es trobaran a faltar altres, com ara la de l'actor, que interpreta a Enrique Pastor, el regidor de Joventut i Temps Lliure a la sèrie.El mes de maig ja vam conèixer que Gil -també conegut pel seu personatge Juan Cuesta a Aquí no hay quién viva-després de 15 anys a la comèdia. El motiu no és altre que l'ictus que va patir el passat 4 de novembre del 2021, un accident que el va deixar 22 dies ingressat a l'hospital i amb unes seqüeles de les quals encara avui es recupera. La seva absència ha obligat els guionistes a fer un canvi de guió i la gran pregunta que, potser, es fan ara els seguidors i seguidores del xou de Mediaset ési si està previst que torni algun dia. T'ho expliquem.L'equip de guionistes de LQSA han vinculat la marxa de Pastor amb, l'exparella del regidor. Ens hem de remuntar a la temporada número vuit de la sèrie per fer memòria de com Becker desapareix de l'imaginari dels veïns del Mirador de Montepinar.És en aquest moment de la comèdia en què la Judith, ja separada de l'Enrique, intenta casar-se, però de forma fallida, amb Trevor Simon, un dels seus grans amors. No obstant això, el romanç amb ell fa aigües, ja que Simons decideix casar-se amb una altra dona i quedar-se a viure als seus Estats Units natal. Aleshores, la psicòloga decideix donar-li una altra oportunitat a la seva relació amb l'Enrique, però fracassa de nou i marxa a Eivissa amb el fill que comparteixen, el Dylan. Un cop allà, les coses tampoc li funcionen i s'atreveix a fer un canvi radical en la seva vida i marxar als Estats Units a intentar fer realitat el somni americà que desitja des de petita. Així va ser com els guionistes van fer front a la marxa de Cristina Castaño, l'actriu que interpreta l'exdona de l'Enrique Pastor, de la sèrie. Ara,Segons els seus escrits, el regidor de Juventut i Temps Lliureper tal d'estar amb el seu fill Dylan. La bona notícia per a les persones que el trobaran a faltar a la pantalla petita, com ara el seu company l'actor Jordi Sánchez -que dona vida a Antonio Recio a la sèrie-, és que el seu no és un adeu definitiu i és que"Es notarà la seva absència. Sobretot perquè és el nostre benvolgudíssim company. Jo porto treballant amb ell 15 anys", va declarar en una entrevista de ràdio Sánchez.Per tant, Enrique Pastor, no estarà a la mudança alsituat al carrer Contuberni 49. I és que els veïns de Montepinar es traslladen en massa a una nova ubicació després que la productora de la comèdia no va aconseguir arribar a un acord amb el propietari real de l'edifici. De moment, hi ha poques imatges del nou edifici, però les que sí que han transcendit són d'un entorn urbà que, la sèrie originària de LQSA.De la mateixa manera, la sèrie també presentarà, entre els quals destaquen Félix Gómez, Álex Gadea, Carlos Chamarro, Margarita Asquerino, Inma Pérez Quirós, Elisabeth Larena, Jaime Riba, Álex Delacroix, Laura Gómez Lacueva i Mamen García.

