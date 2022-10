Continuen les incidències pel ciberatac en tres hospitals catalans

Els(CSI) continua patint aquest dissabte, els efectes del ciberatac que va rebre el passat dijous a la matinada, amb afectacions als sistemes d’informació i, per tant, el funcionament de la xarxa d'assistència de, tal com va avançar El País i va confirmar el departament de Salut. La conselleria ha assegurat que treballen amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya per resoldre la incidència, provocada per un ransomware, com més aviat millor.El departament ha explicat que s'han posat en marxanecessàries per mitigar i minimitzar l'afectació, i assegurar l'assistència. A més, han iniciat una investigació per determinar l'impacte i esclarir els fets. Segons el titular del departament,, es tracta d'un atac "greu".Argimon s'ha adreçat als mitjans durant la presentació de la ubicació del nou CAP Sant Josep de L'Hospitalet de Llobregat. Des d'allà, ha detallat que els delinqüentsi ara demanen unper restablir la normalitat al servei. Argimon no ha volgut precisar la xifra i és que el secretisme és una pràctica habitual en aquests casos. Els experts han apuntat que si no es tenen còpies de seguretat, hi ha poc que es pugui fer i han assenyalat queDes del Consorci han dit que es troben avaluant la incidència, que afecta. És per això que encara no han pogut determinar l'abast de l'afectació. A hores d'ara en tots aquests centres "només" poden treballar amb telèfon, perquè no tenen ni correu electrònic "ni res més". Concretament, hi hal'Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí, l'Hospital General de l'Hospitalet, l'Hospital Dos de Maig de Barcelona, els CAPS de Sagrada Família, Collblanc i la Torrassa, la Residència Collblanc i la Residència Francisco Padilla (també a l'Hospitalet), i centres d'atenció especialitzada a Sant Feliu de Llobregat i Cornellà.El personal de tots aquests centres no pot consultar historials, programar o fer proves que estiguin connectades al servei, com ara. Metges i infermeres atenen els pacients que arriben a Urgències i als CAP sense fer ús dels sistemes informàtics. Els metges han descrit la situació com a "caòtica" aquest matí i han assegurat que han atès els pacients com han pogut i, als altres, directament els han reprogramat les visites. La prioritat, segons el Consorci, ési els especialistes han apuntat que si aquesta xarxa ha caigut, les altres han d'estar amatents perquè són en el punt de mira. De fet,fa anys. Fonts del Consorci han assegurat que aleshores no van pagar res i van aconseguir solucionar-ho.D'altra banda, Argimón ha assegurat que, actualment, aquesta mena d'atacs són constants i que"La Generalitat rep a l'any centenars de ciberatacs i alguns tenen una afectació com el d'aquesta matinada i altres per sort es queden en res".

