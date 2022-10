Mor als 30 anys l'exlluitadora de la WWE Sara Lee

Tragèdia al món de la lluita lliure, també popularment conegut com a. L'exlluitadora de la(WWE)ha mort als 30 anys per causes desconegudes i que la família no ha volgut fer públiques. L'esportista estatunidenca estava casada amb un altre exlluitador de la companyia, amb qui tenia tres fills.Fa just dos dies, Lee havia publicat al seu compte d'Instagram que estava feliç per tornar al gimnàs després de patir unaper, una malaltia que consisteix en ladels sins paranasals però que en molt poques ocasions acaba portant a la mort. La seva família, que ha comunicat la mort, ha demanat respectar elen aquests moments tan complicats.Lee va ser la guanyadora el 2015 del concurs de la, que li va atorgar un contracte amb la companyia. Llavors va passar a formar part de l'equip del programa, una mena de marca de formació com a pas previ a les grans escenes de la lluita lliure. Un any després, però, va ser acomiadada amb la justificació que no havia presentat millora dins el quadrilàter i amb, ja que al mateix temps va anunciar que estava

