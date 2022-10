Biden avisa del perill d'un «Harmagedon» nuclear per l'amenaça de Putin

El president dels Estats Units,, ha alertat que el perill d'una guerra nuclear és el més alt des de lade l'any 1962. En un acte celebrat aquest dijous a la nit per recaptar fons pel seu partit -els Demòcrates- el dirigent nord-americà ha mostrat la seva faceta més apocalíptica i ha assegurat que coneix "massa bé" el president rus,És per això que ha considerat queper contrarestar l'ofensiva ucraïnesa, que durant els últims dies ha aconseguit recuperar terreny ocupat per Moscou. Per al president estatunidenc, si les coses continuen anant de la manera en què han anat fins ara "afrontem l'amenaça d'una arma nuclear". I ha afegit: "", un terme que es fa servir en referència a l'apocalipsi. Ha estat d'aquesta manera que Biden ha parlat, obertament, de la fi del món.El curiós del cas, a banda de la rotunditat amb la qual s'ha expressat l'alt dirigent nord-americà és que, sovint, acostuma a anar a la seva dins el govern que lidera. En aquesta ocasió, però,, tot i que potser amb un to molt més extrem que els seus companys d'equip,Fa dues setmanes, el seu conseller de Seguretat Nacional,, va parlar de "conseqüències catastròfiques" si Putin fes servir armament nuclear. Sullivan, però, també ha parlat de "resposta decisiva" en cas que un escenari així es produís i ha demanatles amenaces del president rus.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor