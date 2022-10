Roger Torrent, al TSJC: «El Constitucional no pot impedir un debat parlamentari»

"Vam defensar els drets fonamentals recollits a la Constitució"

Campdepadrós rebaixa la força de les resolucions

El judici, sense Costa

Els dubtes sobre la sentència del TC

La Fiscalia diu que el Parlament vol "impunitat"

Tercera sessió del judici i última, malgrat tots els entrebancs. Els acusats han declarat aquest divendres davant del tribunal per defensar que la seva actuació com a membres de la mesa no va ser un, per reivindicar lai per insistir que en un Parlament, també recusar lao reivindicar elde Catalunya. Els quatre membres de la mesa s'enfronten a una pena de fins a un any i vuit mesos d'inhabilitació per haver tramitat dues resolucions l'any 2019, una decisió que, segons la, suposa una desobediència greu al(TC). Un delicte que no observen ni l'exsecretari general del Parlament, ni tampoc l'exlletrat major, que van declarar ahir com a testimonis.El primer a declarar ha estat l'expresident del Parlament, que s'ha negat a respondre les preguntes de la Fiscalia. A preguntes del seu advocat,, ha detallat les funcions que tenia com a president de la cambra i que la mesa no havia d'entrar en el contingut de les iniciatives que s'havien de tramitar. "Al Parlament no es pot prohibir cap debat i impedir la tramitació d'una iniciativa parlamentària és incompatible amb la naturalesa mateixa del Parlament", ha dit l'actual conseller d'Empresa i Treball. Si hi havia dubtes sobre la tramitació, es parlava amb la resta de membres de la mesa i en junta de portaveus, i es prenia una decisió. Torrent ha ressaltat també que calia preservar els drets fonamentals de llibertat ideològica, representació política o llibertat d'expressió, i també la inviolabilitat de la cambra.Què va passar amb relació a les dues iniciatives que són objecte d'enjudiciament? Torrent ha dit que van ser dos procediments "semblants". Els serveis jurídics van advertir de les resolucions del TC, però també van expressar "dubtes" sobre si les iniciatives contravenien els mandats de l'alt tribunal. "En cap cas ens van recomanar la paralització la tramitació de les resolucions", ha assegurat davant del tribunal, i ha recordat també que una resolució es pot modificar des que s'admet a tràmit fins que es vota definitivament al ple. "Pot passar que hi hagi una iniciativa parlamentària que vulgui reprovar una institució i que finalment acabi fent una altra cosa, per això no té cap sentit paralitzar una tramitació parlamentària", ha dit. Torrent ha assegurat que entenia que les resolucions del TC no impedien la tramitació de les resolucions en qüestió. "", ha reblat.L'exsecretària quarta del Parlamenttambé ha respost només a les preguntes de la seva defensa, pilotada per Olga Arderiu. Delgado ha detallat com es prenien decisions a la mesa i ha remarcat que no tenien capacitat per definir el contingut de les iniciatives parlamentàries. "No entràvem en el contingut", ha dit. L'actual alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet ha recordat també que des dels anys 80 s'han aprovat resolucions de recusació de la monarquia o defensant el dret a l'autodeterminació, també en altres parlaments de l'Estat. "Vaig defensar i protegir els drets dels diputats, de representació política, llibertat ideològica i d'expressió, i defensar la sobirania del Parlament", ha dit. Delgado ha deixat clar que, sinó que va actuar per defensar els drets que recull la mateixa Constitució."No pensava que admetre a tràmit les resolucions pogués suposar desobeir el TC. Són iniciatives parlamentàries que han de fer un recorregut", ha explicat a preguntes de la seva defensa, i ha dit que les sentències prèvies del TC no poden servir de manera "universal" per a totes les resolucions que ha de tirar endavant la cambra. "", ha reblat.El darrer dels acusats,, ha seguit la mateixa línia i també ha respost només les preguntes del seu advocat,. Campdepadrós, que en aquell moment era secretari primer de la mesa, ha dit que mai ha prestat declaració davant de la Fiscalia ni en aquesta causa ni en cap altra. "Mai se'm va dir que des del mes de novembre de 2019 i fins a la interposició de la querella el 2021 se m'estava investigant", ha dit. L'actual secretari per a l'administració de justícia ha detallat la seva funció en el moment dels fets i la de la mesa, que feia una avaluació formal de les iniciatives i no entrava en el fons d'aquestes. Campdepadrós ha dit que el contingut de les iniciatives correspon als grups polítics."Fins i tot si una resolució va en contra dels postulats del TC, això no determina que la mesa hagi d'inadmetre-la", ha dit, i ha recordat que les resolucions que es van aprovar la passada legislatura no tenien lligam amb les anteriors. "", ha dit, i ha recordat que els lletrats no van demanar que es frenés la tramitació i només van expressar dubtes sobre "una paraula" i van concloure que inadmetre-les era "excessiu". Campdepadrós s'ha fet seves les paraules deper defensar la separació de poders i rebutjar les ingerències entre poders de l'Estat. "El Parlament és inviolable", ha dit l'exdiputat de Junts, que ha criticat que la querella de la Fiscalia "no correspon a la realitat dels fets". "El secretari general ens va dir que les resolucions no contravenien cap mandat constitucional", ha explicat.Campdepadrós, que ha reiterat que està d'acord amb el criteri dels serveis jurídics de la cambra. L'exsecretari ha dit que no va signar els requeriments del TC perquè era una ingerència al Parlament. "Els requeriments eren innecessaris i genèrics, només deien que havien de complir els mandats del TC", ha recordat. Campdepadrós ha remarcat que la suspensió de l'acord de la mesa va arribar després que les resolucions es votessin al ple. Un cop es va rebre l'ordre del TC, es va seguir el criteri dels serveis jurídics i no es van publicar les resolucions al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC). "Totes les decisions que vaig prendre estaven guiades per l'aplicació del dret i la preservació dels drets dels diputats", ha reblat. També ha explicat que ha presentat una demanda al(TEDH) contra el fet que el TC pugui enviar requeriments a la cambra. "Cap tribunal pot alterar el normal funcionament de l'autonomia del Parlament", ha dit.La sessió de dijous va estar marcada per Josep Costa. L'exvicepresident del Parlament, després de presentar les seves qüestions prèvies -desestimades- va anunciar que renunciava a exercir la seva defensa i a declarar com a acusat, i va abandonar la sala malgrat les advertències del tribunal. Després d'uns minuts d'incertesa, els tres magistrats van descartar assignar-li un advocat d'ofici, perquè Costa va dir explícitament que no el volia, i van optar per continuar el judici sense ell malgrat els dubtes sobre poder celebrar una vista oral sense presència d'una de les defenses. De fet, la, que apostava per posar un advocat d'ofici per a Costa, va alertar que l'exvicepresident podria presentar un recurs de nul·litat i el judici s'hauria de repetir. Aquest divendres, el TSJC li ha tornat a demanar a l'exdirigent de Junts que comparegui per exercir el seuEn la presentació del seu informe, l'advocat Van den Eynde ha retret a la Fiscalia que jutgi el Parlament en només 15 minuts. "No és lúdic, no és un joc", ha dit, en referència a les paraules del fiscal. Van den Eynde ha demanat l'absolució i ha lamentat que les acusacions que. "Com pot ser que no es parli de drets fonamentals en aquest judici?", s'ha preguntat davant del tribunal, i ha dit que la sentència generarà jurisprudència. "S'està demanant la mort política d'uns representants polítics, es vol anul·lar una opció política que té un suport ampli entre la societat", ha alertat. L'advocat ha dit que no es neguen els fets i només es va decidir tramitar unes resolucions.El representant de Torrent ha negat que en els fets enjudiciats concorri el delicte de desobediència. "No existia un mandat explícit que requereix el tipus delictiu", ha assegurat, perquè el TC "no pot saber què passarà" amb la resolució. També ha dit que les resolucions del TC feien referència a altres casos, no pas a les iniciatives sobre la monarquia i l'autodeterminació que han provocat aquest judici. En aquest sentit, ha ressaltata l'hora d'aplicar-les al Parlament, uns dubtes que van expressar els mateixos lletrats tant en el moment dels fets com en el judici. "No hi ha un mandat precís que pugui deixar clara l'adhesió a la norma", ha dit.Amb to cordial, Van den Eynde també ha parlat de Costa i ha reconegut que a vegades "és una mica pesat", però perquè és "la veu de la consciència i té raó" quan defensa la inviolabiliat parlamentària, un element que les defenses argumenten des de fa anys.La Fiscalia ha mantingut la petició de pena contra els quatre acusats i ha recordat que cap d'ells ha negat els fets que se'ls imputen. El fiscalha negat que la conducta de Torrent, Costa, Campdepadrós i Delgado estigui emparada per la inviolabilitat parlamentària i ha citat jurisprudència del TC i el TSJC en aquest sentit, recordant també la sentència d'aquest tribunal contra la mesa del Parlament que presidia Forcadell. "No és inviolabilitat parlamentària,i estar per sobre de la llei i la Constitució", ha dit. El fiscal ha insistit que els membres de la mesa tenien clar que el TC era "il·legítim" i van acordar "desobeir i tramitar" les resolucions en qüestió. Pérez de Gregorio també ha dit que, malgrat la manca de transcendència de les iniciatives aprovades, això no eximeix els quatre acusats del delicte de desobediència.

