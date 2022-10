Polèmica a Roma: l'àrbitre de l'Inter-Barça ara sí que xiula penal per unes mans com les de Dumfries

👀El penalti que le han pitado al BETIS esta noche en Roma.



👋🏻Mano de Ruibal que, gracias al VAR, ha podido el árbitro señalar penalti.



¿Sabéis quién es el árbitro de la sala VAR hoy? Efectivamente, Van Boekel, el mismo que el del Inter-Barça. Sorpresa. pic.twitter.com/9X60eyFIvr — a Partido Unico (@aPartidoUnico) October 6, 2022

El partit que aquest dijous al vespre ha enfrontatno ha estat exempt de. El protagonista no és altre que el VAR. Concretament, el seu responsable: el neerlandès. El mateix que en el matx de l'Inter-Barça no va xiular penal a favor dels blaugrana per unes mans del defensa Denzel Dumfries. En aquesta ocasió, però, van Boekel ha pres una decisió radicalment diferent de la que va prendre dimarts, tot i que l'que s'ha vist a l'Estadi Olímpic de Roma ha estatAl Giuseppe Meazza, el col·legiat va entendre que l'acció de Dumfries no havia ni de ser revisada per l'àrbitre principal i el joc va continuar per desgràcia del Barça, que en cas d'haver-se xiulat penal, podria haver empatat. Aquest dijous a la nit, en canvi, el VAR sí que ha instat l'eslovè, el principal àrbitre de camp a donar un cop d'ull a la falta comesa pel davanter Aitor Ruibal, que ha acabat xiulant la pena màxima., de la Roma ha pogut transformar l'ocasió en gol, però ni això ha estat suficient per capgirar el marcador i la Roma ha perdut el partit pera favor de l'equip espanyol.Com no podia ser d'altra manera, leshan bullit amb la decisió de Pol van Boekel i l'han comparat ràpidament a la que va prendre en contra del Barça. Nombrosos aficionats i aficionades no entenen per què aquest dijous sí que s'ha revisat l'acció al VAR, però dimarts a Milà, no.

