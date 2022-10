Ordenen readmetre una treballadora acomiadada per arribar tard 176 vegades en 5 mesos

Elha obligat una clínica oftalmològica d'Oviedo a readmetre una treballadora a qui havien acomiadat per arribar tard 176 vegades en només cinc mesos. Laho ha determinat perquè l'empresa va tolerar en un inici que la dona arribés tard i va canviar de tarannà sense previ avís en comunicar-li l'acomiadament de manera sobtada.El TSJA entén, aleshores, que l'acomiadament és, a més de "" davant una resposta empresarial "". En no haver comunicat, advertit ni sancionat la treballadora per arribar tard a la feina, l'empresa no podia fer-la fora. L'alt tribunal ha desestimat, per tant, el recurs presentat per la clínica.L'empresa cronometrava escrupolosament els retards de la impuntual treballadora, que serien de fins aquan entrava al matí iquan ho feia a la tarda. Si bé, la dona va denunciar el seu acomiadament i, ara, podrà tornar al seu lloc de feina després que el TSJA li hagi donat la raó en dues ocasions.

