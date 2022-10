Mor l'actriu Beatriz Álvarez-Guerra als 28 anys en un accident de trànsit

", "", "" i "" són alguns dels films en què ha participat l'actiu, que va morir dimarts als 28 anys en un tràgic accident de trànsit. El cotxe en que viatjava es va precipitar a un riu a. Conduia la seva parella, que no té el carnet i que va aconseguir sortir del vehicle just quan el vehicle va impactar amb l'aigua. Álvarez-Guerra no va tenir la mateixa sort.El conductor, de 24 anys, va intentar salvar la seva parella, tot i que sense èxit. Veient el seu fracàs, va còrrer a demanar ajuda als veïns del poble en què es trobaven, però ja era massa tard. El cotxe va quedar panxa amunt i ja només la grua el va poder treure de l'aigua. El noi ha estat detingut i se l'acusa d'uni d'un altre d'Beatriz Álvarez-Guerra era una actiu polifacètica, que interpretava els seus personatges en llargmetratges i als teatres, passant per curts i altres modelitats. La pel·lícula més destacada en què va participar és "Te fuiste antes de tiempo", dirigida per; però també va actuar als curts "Los Inocentes", "Todo al Rojo" i "El tiempo", així com a les obres de teatre "" i "".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor