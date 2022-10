Junts col·loca l'excap de gabinet de Borràs a la Diputació de Barcelona

Un pacte qüestionat, també per Borràs

Després de setmanes sense arribar a un acord entre ERC i Junts pel futur dels sis assessors de la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, la mesa del Parlament, sota la responsabilitat de la vicepresidenta primera, Alba Vergés, va decidir cessar quatre dels assessors . Un d'ells era el cap de gabinet de Borràs,, i ara Junts pretén situar-lo a la Diputació de Barcelona, on comparteixen govern amb el PSC. Així ho ha avançat El Periódico i ho han confirmat fonts de l'ens supramunicipal aHa estat Junts qui ha proposat el seu nom perquè passi a ser un dels assessors del partit en una àrea del govern que dirigeix el partit de Laura Borràs. La, i el procediment és presentar-ho a la Junta de Govern, que ha d'acabar de validar el nou càrrec. A hores d'ara, és una proposta, per la qual cosa la decisió no és ferma i per això no apareix al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona ().A quina àrea treballarà Esteve, si així ho validen Junts i el PSC? És una informació que encara no ha trascendit, si bé diverses fonts consultades remarquen que hi ha hagut moviments recents que han generat que hi hagi vacants buides. Una d'elles és a l', on fins fa poc feia d'assessor el periodista i exdirector general de comunicació del Govern, Jaume Clotet, que ha marxat a treballar com director de comunicació a la Universitat Pompeu Fabra.Va ser el mes de juliol de 2019 quan PSC i Junts van signar el pacte per governar conjuntament el principal ens supramunicipal del país, amb la presidència de la socialista i l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat,. Va ser un pacte que va esdevenir motiu de crítiques per bona part de l'independentisme i fins i tot per una part de Junts.Una d'aquestes veus crítiques amb el pacte ha estat precisament Borràs, que en reiterades ocasions. La presidenta de Junts considera que no es pot pactar i treballar amb els partits del 155 i que representen el CatalanGate. En una entrevista a Ràdio 4 i La 2 el passat mes d'abril, fins i tot es va mostrar partidària deLa Diputació ha estat històricament en mans dels socialistes, però va ser a partir del 2011 quan hi va haver un canvi de tendència i es van succeir diversos presidents de l'espai convergent com Mercè Conesa i Marc Castells. El primer d'aquests presidents va ser, pare de l'excap de gabinet de Borràs que Junts vol situar a la Diputació.

