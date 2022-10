El maquinista acusa Adif en el judici per la tragèdia de l'Alvia: «No hi havia senyalització»

El maquinista, acusat juntament amb l'excap de seguretat d'per l' accident del tren Alvia en què van morir 80 persones i 145 van resultar ferides ha declarat aquest dijous davant el jutge. "", ha assegurat, referint-se a la corba d'Angrois, on es va produir el sinistre. "", ha enfatizat.Garzón només ha contestat les preguntes del seu advocat, en un judici que ha durat una hora exacta. Amb aquesta contundència, s'ha referit al fet que no hi havia cap mena de senyalització que li indiqués que havia de reduir la velocitat ni que hi havia una corba al final del trajecte, just abans de l'La segona jornada de la macrocausa ha començat després de les accidentades qüestions prèvies de dimecres,inclosa del familiar d'una víctima a l'altre acusat. L'advocat de Garzón ha defensat que el seu client no comptava amb lanecessària per realitzar el fatídic trajecte. També ha afirmat que "" -s'investiga si una distracció va ser la causa de l'accident- i que, per això, va respondre una trucada del seu interventor, just abans de la col·lisió.", ha admès el maquinista entre nervis i llàgrimes. Per aquest motiu, ha explicat que es va limitar a seguir els senyals, que "permetien circular a". A aquesta velocitat, no va tenir temps a frenar i el seu comboi va descarrilar només entrar a la curva. "Només hi havia el cartell de via lliure", -que no restringeix la velocitat- ha repetit.", ha valorat Garzón. Aprofitant aquesta declaració, el seu advocat li ha preguntat si considera que l'accident va servir com: "Evidentment, per desgràcia meva i de les víctimes", ha contestat el maquinista.

