L'Estat destinaràel 2023, un increment delAixí consta en el projecte de pressupostos generals de l'Estat que ha presentat la ministra d'Hisenda,aquest dijous.En aquesta partida, destaca l'increment de l'assignació pels Programes Especials d'Armament, enfocats a lala qual augmenta un 70% en comparació als comptes anteriors, amb un pressupost de 4.900 milions d'euros. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha insistit que aquests programes no computaran en eli, per tant, no competiran amb altres polítiques socials com és el cas de sanitat o educació.L'increment del pressupost destinat a Defensa respon al compromís adoptat pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ambd'augmentar fins a un 2% del PIB estatal la despesa en defensa de cara el 2029.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor