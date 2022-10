PSC, CUP i comuns donen per esquerdat el Govern i pressionen Aragonès: «No podem esperar a Junts»

Aquesta setmana hi ha hagut ple al Parlament i ha passat gairebé desapercebut pel soroll generat al voltant de la crisi entre ERC i Junts. La sessió ha acabat aquest dijous a la tarda -va començar dimarts- i ho ha fet amb una votació per acabar d'arrodonir la polèmica, amb una moció de la CUP que demana unaal president de la Generalitat, Pere Aragonès. No ha prosperat, però en el torn del debat, els partits més propers al Govern -PSC, CUP i comuns- han aprofitat la seva intervenció peri exigir-li que sigui ell el queEl debat s'ha produït arran de la moció presentada per la CUP, encapçalada amb el nom la "sobre la paràlisi del primer curs polític de la catorzena legislatura". L'ha defensat la diputada Eulàlia Reguant, que ha titllat els fets d'aquesta última setmana d'"", i ha demanat, més enllà del curt termini, que el: "Estan instal·lats en una batalla permanent i la societat es dessagna", ha advertit.En la seva intervenció, la portaveu del PSC ha descrit com unla crisi del Govern i ha advertit Aragonès que les. Ha descrit com unla investidura del president, en el sentit que les dues formacions que la van fer possible ara posen en entredit la seva continuïtat, i també ha carregat contra la consulta de Junts: "És bastant surrealista". Ara, més enllà de la responsabilitat de Junts en aquesta seqüència, ha assegurat que "qui perd credibilitat" és Aragonès, i que ell i ERC tenenque han d'abordar: "".En la mateixa línia s'ha expressat el portaveu dels comuns, que ha sentenciat que "la majoria parlamentària està enterrada" i ha assegurat que la relació entre ERC i Junts, una constatació que fa setmanes que repeteixen des d'En Comú Podem. Com han fet els altres partits, ha traslladat la responsabilitat a ERC i al seu màxim representant: "Cal que el president decideixi. No podem continuar esperant a Junts", ha sostingut, després d'assegurar que cessar el conseller Jordi Puigneró no és "prendre decisions".Tot plegat s'ha discutit sense Aragonès a l'hemicicle. Des d'ERC, ha pres la paraula la diputada i portaveu adjunta, que s'ha centrat a dir una vegada més que "sempre" tindran la ma estesa amb la CUP perquè és unper fer polítiques "transformadores". Malgrat que la formació anticapitalista ja s'ha descartat en reiterades ocasions de participar de la governabilitat, Serret ha insistit en la unitat i ha assegurat que l'executiu està complint amb l'acord d'investidura pactat:, ha insistit tot i la distància amb la formació cupaire.Des de Junts, la portaveu al Parlamentha intervingut amb cautela tenint en compte que la consulta interna al seu partit s'està celebrant. És en aquest sentit que, amb l'ànim de no incidir en el sentit de vot des del Parlament, s'ha limitat a anunciar que s'abstindrien en la moció i ha avisat que a partir de divendres, un cop coneguts els resultats de la consulta, actuaran "de".

