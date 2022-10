Ester Expósito: «És un regal inaugurar Sitges amb Balagueró»

Tot el repartiment de la pel·lícula de Jaume Balagueró. Foto: Laura Sánchez Vila

Ni ella mateixa hauria imaginat protagonitzar una pel·lícula de terror dirigida per Jaume Balagueró, produïda per Álex de la Iglesia i inaugurant el Festival de Sitges. (Madrid, 2000) és una de les actrius espanyoles més conegudes per tot el planeta. Influencer (més de 29 milions de persones la segueixen a Instagram), estrella de Netflix i model de marques de renom mundial, la madrilenya ha traçat un nou camí a la seva carrera interpretativa estrenant-se com a protagonista principal en una pel·lícula. Era una fita que no havia assolit mai, peròla nova cinta de Balagueró,l'ha situada en un escenari inversemblant per al seu públic. Ella, en canvi, viu encantada la nova fita.Acompanyada de Jaume Balagueró en les recepcions de Sitges, Expósito es mostra molt satisfeta per la feina feta amb el cineasta català. L'actriu admet aque ha suposat "tot un repte" en aquesta nova faceta de la seva carrera, però que la seva passió pel cinema de terror la va portar a endinsar-se en aquest projecte produït per, el segell d'Alex de la Iglesia. El seu primer festival en terres catalanes (i a tot l'Estat) la manté emocionada.- En tenia moltes ganes. M'encanta el terror. Sempre vaig voler fer un paper protagonista de terror. Ha estat molt especial treballar de bracet de Jaume Balagueró, Alex de la Iglésia i Carolina Bang. No puc imaginar una millor manera de començar a caminar en aquest gènere que amb ells.- És un regal. Jo l'admiro molt i ha estat molt inspirador treballar amb ell, aprendre de com fa una pel·lícula, com la roda... A més a més, en l'aspecte personal hem connectat molt bé. Durant el rodatge ens enteníem molt i ens compenetràvem molt bé en la nostra feina, que és una cosa molt important.- Realment va ser un rodatge molt plaent i crear Lucía en comú va ser igual de gratificant. Sí que és veritat que el rodatge va ser una mica complicat. Molt esgotador. Per l'exigència tan alta i per ser una història tan física, però junts –amb Balagueró– vam aprendre a gaudir-ne. És molt emocionant estar a Sitges inaugurant una pel·lícula amb ell.- La Lucía és un personatge molt fort, amb molts matisos, ple d'ombres... No és la típica víctima d'una pel·lícula de terror i per això ha estat molt interessant per mi treballar des d'aquesta perspectiva com a actriu. Va suposar un repte treballar a un ritme extrem, al nivell d'exigència tan alt que hi havia del personatge i per estar al nivell de la velocitat de la pel·lícula. És que de vegades és extrem.- Hi ha una pressió important de la història sobre el personatge de Lucía i el vaig gaudir moltíssim com a actriu. Va ser completament un desafiament, sens dubte.(Lleida, 1968) no presentava cap cinta de terror al Festival de Sitges des del 2017. Convertit en un veritable tòtem del gènere a tot l'Estat, el director català ha tornat al seu regne -d'on és monarca i figura divina- en una voràgine de sang, escenes d'acció de categoria, gratificants interpretacions i un guió millorable però amb unes resolucions que faran les delícies dels fanàtics de l'horror.I és que Balagueró té un segell propi que torna a ser palpable a Venus. En declaracions a, reconeix que "no va decidir de manera premeditada" parlar sobre tants temes diferents en aquesta nova pel·lícula que s'emmarca en el gènere del terror. "Aquesta història demanava caminar per paisatges diferents", sosté el cineasta català, que reivindica "tots els matisos del thriller, d'històries de mafiosos, famílies trencades, personatges amb ferides o dones empoderades" que brinda la pel·lícula.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor