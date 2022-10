Recuperen les restes de 12 soldats republicans en una fossa a l'Alt Urgell

La consellera de Justícia,, ha visitat aquest dijous la, a l'Alt Urgell, on s'han exhumat les restes òssies dede la Guerra Civil. Ara, els ossos seran estudiats i s'extrauran mostres genètiques per permetre la seva identificació. Ciuró ha cridat a inscriure's ali al cens de persones desaparegudes, on ja s'han apuntat unes 500 persones en només tres setmanes.La directora de l'excavació,, ha explicat que els treballs arqueològics han permès localitzar les restes en fosses individuals no gaire profundes i disposades en dues fileres, on els individus apareixen principalment en posició bocaterrosa. A causa de les propietats del sediment i la profunditat en què estan enterrats, es troben en unCamats ha relatat que també han trobat, com insígnies militars, cinturons, botons i botes, que han recuperat i que ajuden a identificar els individus. També han localitzatcom una cartera, llapis o plomes estilogràfiques. Pel que fa a l'origen de les víctimes exhumades, es tractaria de soldats republicans ferits ali evacuats per Canturri, on l'exèrcit republicà tenia un equip quirúrgic.Ha estat elde Canturri que ha permès localitzar la fossa. En Josep recordava haver sentit explicar que al menjador de casa seva hi van instal·lar un equip quirúrgic per guarir als soldats ferits i que els que acabaven morint eren enterrats a la finca de, molt a prop del poble. Camats ha celebrat queDurant la visita, la consellera Ciuró ha clamat que "" i que cada vegada que es comunica la localització d'un familiar, es repara la memòria de Catalunya. Amb aquesta, ja són 74 les intervencions arqueològiques que ha dut a terme la, 12 de les quals, aquest 2022.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor