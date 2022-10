Alcaldes metropolitans es desplacen a Madrid com a acte d'insistència contra les ocupacions

Todo mi apoyo desde Barcelona a las reivindicaciones de los alcaldes/as del @Arc_Metropolita para hacer frente a las ocupaciones ilegales.



Debemos evitar que esta problemática se cronifique y actuar con determinación para proteger los derechos de los ciudadanos/as https://t.co/Hmm0Fjby6K — Jaume Collboni (@jaumecollboni) October 6, 2022

Un grup de representants de l'agrupació d'alcaldes de l's'ha desplaçat aquest dijous fins al Congrés dels Diputats, a Madrid, per reclamar que s'apliquin canvis legals que endureixin l'actual gestió judicial i policial de les. Una comitiva amb presència de l'alcaldessa de Sabadell,, l'alcalde de Martorell,, o el de Mataró,, ha fet arribar als diputats de la cambra baixa estatal les seves peticions. Entre les propostes presentades en un document, han arribat a reclamar que la usurpació d'un immoble -instal·lar-se sense permís en un pis buit- es consideri "un delicte greu", que "s'endureixin les penes" contra les ocupacions i que es faculti els ajuntaments "per lluitar" contra aquesta situació.En concret, a més, els representants de l'Arc Metropolità -format per Sabadell, Terrassa, Rubí, Mataró, Martorell, Vilanova i la Geltrú, Granollers, Mollet del Vallès i Vilafranca del Penedès- han demanat als portaveus de la comissió de justícia del Congrés que donin suport a la llei d'eficiència organitzativa de l'administració de justícia, el text legal a través del qual es vol afavorir. L'objectiu és aconseguir "desallotjar una ocupació il·legal en 48 hores" des que es registra la denúncia, defensa l'entitat metropolitana en un comunicat.Davant aquesta crida dels alcaldes de ciutats importants del país, els que han reaccionat amb més empatia han estat els propis socialistes d'altres institucions. Entre elles, la diputada al Congrés, que ha reivindicat la trobada i ha apuntat que, en un missatge a les xarxes socials. També a Twitter s'ha expressat el primer tinent d'alcaldia i líder del PSC a Barcelona,. En el seu cas, ha mostrat tot el seu suport a les reivindicacions dels alcaldes i alcaldesses mobilitzats.Un posicionament, el de Collboni, que furga en la diferència amb els seus socis de govern a la capital catalana, després que la setmana passada ja votessin diferent en un ple municipal respecte a les ocupacions. Mentre que el PSC reclamava reconèixer "el problema", la regidora d'Habitatge i part de Barcelona en Comú, Lucía Martín, demanava allunyar-se de l'alarmisme i defensava que les dades oficials de l'Ajuntament demostren que la majoria d'ocupacions són de persones vulnerables i en pisos buits de fons immobiliaris i grans tenidors, i no de petits propietaris.

