L’home de 89 anys que en va matar un de 78 en unade gent gran del barri deldeha quedat enprovisional aquest dijous, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). L’home, que va matar el seu company de residència aquest dimecres , ha estat traslladat davant delUn cop allà, i donat que cap de les parts ha sol·licitat cap mesura cautelar, elha acordat la seva llibertat provisional a l’espera que avanci la causa judicial oberta contra ell per un delicte d’. El detingut ha estat visitat pel metge forense i, degut a la seva situació mèdica, no ha estat possible prendre-li declaració.Sobre el cas, elsvan explicar aquest dimecres que, de matinada, havien detingut un home de 89 anys per haver matat presumptament un altre home de 78 anys. Tots dos residien en una residència del districte d'-Guinardó de Barcelona. Els fets haurien tingut lloc cap a les 00.30 hores, quan l'va agredir l'altre home, que va acabar morint.

