El govern espanyol es compromet a exhumar Primo de Rivera i Queipo de Llano

El ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica,, ha avançat aquest dijous que, quan entri en vigor la llei de memòria democràtica, s'iniciaran les actuacions pertinents perdels llocs on actualment estan enterrats, al Valle de los Caídos i a la Macarena de Sevilla, respectivament.Així ho ha anunciat Bolaños en una entrevista a la Cadena Ser després que el Senat aprovés definitivament aquesta de llei, que(BOE). D'aquesta manera, el Govern començarà a treballar per traslladar les seves restes mortals i donar-los una "sepultura digna" en un altre lloc que no permeti "homenatjar" les seves figures.En aquest context, el ministre de la Presidència ha avançat que, sobre la base de la nova norma de memòria, tant Primo de Rivera com Queipo de Llano no poden estar en un lloc preminent, per la qual cosa, quan entri en vigor, s'iniciaran els procediments per exhumar-los de les basíliques del-que passarà a anomenar-se Valle de Cuelgamuros- i de, respectivament.Precisament, el ministre encarregat de Memòria Democràtica ha celebrat l'aprovació definitiva de la nova llei, tot i quepel seu rebuig i les seves crítiques a aquesta norma. En aquest punt, Bolaños ha aprofitat una pregunta sobre les declaracions del vicepresident de la Comunitat de Madrid, Enrique Osorio, sobre la justificació de no crear una comissió d'investigació per a les víctimes mortals a les residències durant la pandèmia, per acusar la dreta de "".

