Algunes de les millors receptes per cuinar bolets

Comencen a baixar les temperatures, l'ambient es refresca i s'humiteja, plou més, el dia s'escurça i la nit s'allarga... Sí senyor! Ja tenim aquí la tardor, l'època preferida dels, si més no pels que es fan a la, que durant els mesos de setembre,i novembre és quan més treuen el cap perquè els puguem degustar en la seva versió més efímera: frescos!Perquè sí, és cert, de bolets en podem menjar tot l'any, però només tenim l'oportunitat de degustar-los quan són acabats de collir durant un lapse de temps molt curt. I és per això que quan arriba aquesta època de l'any, les cartes delss'omplen de plats que en contenen, perquè a banda de ser un producte molt exclusiu i, també té un gran atractiu gastronòmic.... N'hi ha per a tots els gustos i colors! Cadascun, amb el seu sabor únic i característic aconsegueix aportar un plus als plats difícil de substituir.Tot i que derivat delque ja fa temps que ens toca el crostó, la temporada del bolet d'enguany sembla que s'ha pogut salvar (si més no, fins avui), encara que no absolutament. Lesde finals d'agost van afavorir la proliferació de fongs, però no a tot arreu, ja que hi va haver una distribució molt poc uniforme de les precipitacions. En aquest sentit, i si ens centrem en la Catalunya Central, al, al, ali a les zones més altes del, ja fa setmanes que se'n troben. A l'espera de com evolucionarà ladurant la tardor que queda,aprofita ara que encara hi ha bons pronòstics per arrencar la secció gastronòmica "Amb barret de xef" amb aquest producte tan estimat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor