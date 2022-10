Operació rècord per plantar més arbres que mai als escocells malmesos de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona plantarà unsentre aquest octubre i finals de l'any 2023. "", ha anunciat el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica,. Aquesta intervenció sense precedents, pel que fa a la magnitud, en la plantació d'arbres a tota la ciutat ve impulsada per les queixes veïnals que reclamaven tenir cura d'escocells sense arbre o amb un exemplar en mal estat. Arran d'aquesta alerta, es va fer un informe municipal a l'arbrat viari de tota la ciutat. D'aquella intervenció, on, per buidor o males condicions a l'escocell, va sortir aquest nou pla de l'Ajuntament. Un pla que, per contra, implicarà. Aquest mig centenar d'espais es tapiaran, en haver trobat existència de serveis en el subsòl o altres impediments que fan inviable el manteniment de la plantació.Així, el pla suposa que les noves 8.400 plantacions -d'un total de 207.000 arbres a espais viari a la ciutat-. La voluntat del govern municipal ha estat "posar fi" a la presència d'arbres com els plàtans, que provoquen incomoditat en una part de la població. Així, tot i que no es retiraran els plàtans que actualment encara siguin sans, quan arribi el moment de renovar-los, s'optarà per un altre tipus d'arbrat. Es busca, ha explicat Eloi Badia.El mateix regidor també ha puntualitzat que les noves plantacions busquen tipologies d'davant els condicionants que arrossegarà el canvi climàtic, com les pluges torrencials i les fortes ventades. També s'ha apostat per "augmentar l'ombra a la ciutat", ha insistit el representant municipal.Igualment, des de l'Ajuntament de Barcelona s'ha recordat que hi ha en marxa la iniciativa, que permet que els veïns facin les seves pròpies plantacions i cuidin un escocell. En aquest sentit, el consistori ha informat que en el primer any de funcionament d'aquesta iniciativa ja hi haamb uns 200 escocells apadrinats.

