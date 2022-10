El gest que et pot costar una multa de 100 euros quan poses gasolina

Posara unés una acció quotidiana que sobre el paper no comporta riscos, però cal anar amb compte per evitar-los. La norma més coneguda és que el cotxe o la moto han d'estar completament aturades quan es fa s'omple el. Motor, llums i sistemes elèctriques del vehicle han d'estar completament parats, però hi ha un altre requisit fora del vehicle que cal complir si es vol evitar una multa de 100 euros.La(DGT) ho deixa clar a l'article 115 del reglament de circulació estatal, que apunta que a l'hora de posar benzina, a banda de tot el que té a veure amb el cotxe, també cal tenir aturats els "sistemes elèctrics com la ràdio i els dispositius emissors decom els telèfons mòbils".Per tant, a l'hora d'omplir el dipòsit de combustible cal tenir sempre el. I és prou important, ja que l'objectiu és evitar possibles incendis i explosions. Això es pot produir en el cas que l'espurna del telèfon o la mateixa radiació entri en contacte amb el vapor de la gasolina. Tampoc és una norma a oblidar, ja que si un policia et veu mirant el mòbil mentre poses gasolina et potamb fins a 100 euros.

