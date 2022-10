Jorge Javier Vázquez denunciarà un raper que l'ataca en les seves cançons

El raperestà a l'ull de l'huracà.ha assegurat aquest dijous a RAC1 que el denunciarà per les seves lletres, on l'ataca personalment: "de Jorge Javier. I que quedi muda la burra de Belén Esteban", diu una de les seves cançons.En declaracions a la ràdio, Jorge Javier ha defensat que "no és llibertat d'expressió" i ha anunciat que presentarà una querella: "per denunciar-lo per". "Anirem per la via civil i penal", ha afegit el presentador de Sálvame.En aquesta polèmica també hi ha. El partit d'extrema dreta organitza aquest cap de setmana el festival Viva22 per celebrar la Hispanitat, i Santaflow hi actuarà. Així, Jorge Javier enviarà un burofax a Vox demanant que no es canti aquesta cançó, i si s'acaba fent també es planteja demandar el partit: "", assegura.

