«Llei, riquesa i desigualtat», a la Lliçó Irla 2022

”. Amb aquests tres ítems lavol arrencar el nou curs. La Lliçó Irla 2022 se celebrarà el properi anirà a càrrec de la jurista alemanyaL'acte oficial d’inauguració del curs 2022-2023 se celebrarà a l’(Ramon Trias Fargas, 25-27. Barcelona), i també es podrà seguir a través del canal de Youtube de la Fundació Irla i per xarxes socials ( #LliçóIrla ).Amb el títol “Llei, riquesa i desigualtat”, s'analitzarà com en un sistema capitalista la llei pot beneficiar uns pocs, i per contra, generar major desigualtat entre les classes populars, impactant directament en el seu poder adquisitiu, i per tant, en la seva qualitat de vida.Ho abordarà Katharina Pistor,, finances, drets de propietat, dret comparatiu i institucions legals. Es tracta d'una jurista alemanya, especialista en dret comparat i directora del Centre Sobre Transformació Legal Global de l’Escola de Dret de la Universitat de Columbia, a Nova York.Va ser membre del consell d’administració de l’Institut Europeu de Governança de les Corporacions (2011-2014). El 2015 va ser escollida per formar part de l’Acadèmia de Ciències i Humanitats de Berlín-Brandenburg, i el 2021 de l’Acadèmia Europea de Ciències. Recentment, l’editorial Capitán Swing ha publicat en castellà el seu llibre El código del capital: Cómo la ley crea riqueza y desigualdad, sobre el paper que juguen les lleis en el capitalisme i la globalització, i que va ser reconegut com un dels millors llibres de 2019 pel Financial Times i Business Insider.La presentació de l'acte anirà a càrrec de, president de la Fundació Irla.L'acte és gratuït, però cal inscriure's prèviament en aquest enllaç

