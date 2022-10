El territori, davant la consulta a Junts: què votaran els alcaldes i regidors?

La consulta a Junts ja està en marxa i cada vegada queda menys per saber el posicionament de la militància sobre la continuïtat de la formació al Govern. Els principals dirigents del partit s'han anat posicionant -, secretari general del partit, és l'únic de la cúpula que s'ha mantingut neutral , a diferència de-, una situació que s'ha anat replicant arreu del territori.En aquest sentit, al llarg de les últimes hores han anat proliferant manifestos que indiquen el posicionament de determinades seccions locals, comarcals i de vegueria de la formació. En el cas de, per exemple, els cinc regidors que té Junts a l'Ajuntament de la capital catalana s'han posicionat a favor de continuar. Es tracta de. Aquest últim, a banda, és el president de la federació de Barcelona de Junts., probable candidat a la capital, ha congelat la decisió fins que es resolgui la consulta, i s'ha posicionat obertament en contra de trencar la coalició amb ERC.També des delhi ha hagut mobilització a favor del sí. A banda d'alcaldes com Eloi Calbet (El Morell), Jordi Llopart (Creixell), Joan Martí (Perafort), Lluís Catellví (L'Argentera), Toni Abelló (L'Aleixar), José A. Rodríguez (Maspujols), Quim Calatayud (Les Borges del Camp), Sergi Pedret (Riudoms), o bé Lluís de l'Arca (Capçanes). També és rellevant que Teresa Pallarès, candidata a Reus, signi el manifest.En el cas de les, hi ha alcaldes com Francesc Arasa (Ampolla), René Gonel (Masdenverge), Àngels Llombart (Rasquera), Antoni Ferré (La Pobla de Massaluca) i Joaquim Miralles (Arnes). L'exalcalde d'aquesta localitat, Xavier Pallarès, home fort de Convergència a l'Ebre en el seu dia i exdelegat de la Generalitat en aquesta zona, també ha optat per fer costat al manifest partidari de continuar.Consulta aquí les informacions elaborades per les edicions territorials desobre la situació a la, eli el

