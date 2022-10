Els pagesos catalans podran tornar agenerats en entorns agraris o de boscos, així com també en finques particulars. L’aixecament d’aquest veto que estava vigent dels del passat mes d’abril ha estat possible gràcies a l’aprovació aquest dimecres d’unaal Projecte de llei que regularà el sistema de gestió de la política agrària comuna ().La prohibició estava recollida a la llei estatal de residus i sòls contaminants, i la formació ha presentat el text després de recollir lesde moltes organitzacions agràries de Catalunya, que denunciaven el "sobrecost sobrevingut i inacceptable" que suposava la mesura, en paraules de la diputada de la formació al Congrés. La formació calcula que el sobrecost de gestionar els residus que no es cremen se situa entre els 1.000 i els 1.500 euros per hectàrea.Cañadell ha destacat que l'esmena permetràcatalana en un any "especialment complicat per a moltes collites", alhora que ha recordat que incomplir la normativa suposava exposar-se a multes d'entre 2.000 i 100.000 euros. Mentre la nova llei de la gestió de la PAC no entri en vigor, les cremes s’hauran de realitzar amb

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor