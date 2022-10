El perill per ruixats intensos amenaça 21 comarques aquest divendres

⚠ Actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Dj. 18.00 a Ds. 00.06 TU



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts



➡ Grau de perill màx 🟠 3/6



➡ Comarques del litoral/prelitoral pic.twitter.com/d9AOeakhcN — Meteocat (@meteocat) October 6, 2022

Perill per ruixats intensos a bona part del país durant aquest divendres. Segona l'avís del(Meteocat), fins a 21 comarques es troben enper intensitat de la pluja durant aquest divendres. En aquests territoris poden caure 20 litres en 30 minuts i els xàfecs aniran acompanyats localment deEl perill començarà ja durant la matinada al sud del país i anirà pujant per tot elcatalà a mesura que avanci el dia. El nivell de risc serà moderat a tots els territoris en alerta excepte al Montsià i al Baix Ebre, que serà alt. Durant el migdia, encara que sense avís per perill, també s'esperen algunes pluges alEn paral·lel, el Meteocat també ha activat un avís per perill d'acumulació de pluja al, el, la, la, eli el. En aquestes comarques poden acumular-se 100 litres en 24 hores. De fet, ja durant dijous el Montsià i el Baix Ebre estan en alerta per ruixats intensos.Tot plegat deixarà un cap de setmana en què les pluges s'estendran i poden caure a tot el país durant dissabte i diumenge. Els ruixats, però, es traslladaran a les comarques gironines amb l'alerta per intensitat de la pluja activada a l', el, el, el, la, eli el

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor