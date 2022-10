Les funcionàries de la Generalitat tindran permisos per dolor menstrual i per dol perinatal

Només qui pateixsap com d'incapacitat s'està els dies de la menstruació. Sovint, el dolor dificulta que puguin executar bé la seva feina i és un topall a poder desenvolupar amb normalitat una jornada laboral. Fins fa ben poc, aquest malestar era un tabú. Ara, però, s'ha començat a trencar i ja hi ha algunes administracions públiques que han fet el pas per instaurar un permís específic que permeti a les dones que ho pateixen quedar exemptes de treballar de manera legal.També la Generalitat ha iniciat el camí. La Mesa General de Negociació dels Empleats Públics, conformada per sindicats i els departaments de Presidència i d'Igualtat i Feminismes, s'ha reunit aquest dijous per pactar els detalls de laEl punt més destacable és que elserà de fins a, el que equival a 12 jornades laborals completes al mes, i seran recuperables. Les dones que sol·licitin el permís -que es farà mitjançant una declaració responsable de forma telemàtica- per no haver de patir els dolors de regla o els vinculats al climateri -els mesos previs a la menopausa amb símptomes- al lloc de feina podrana la petició."Cal trencar estigmes també en l'àmbit laboral", ha dit la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, en la presentació. Amb aquesta mesura, el Govern vol permetre la conciliació del dret al treball amb la igualtat d'oportunitats: "". Aquest permís fa referència also malestars importants, que afecten el dia a dia de les treballadores, però que són "". "No parlem de situacions totalment incapacitants", ha remarcat Verge, en referència a les baixes mèdiques que es poden derivar dels dolors menstruals o de climateri.La Generalitat, però,que ha posat el fil a l'agulla en aquesta qüestió. La nova llei de l'avortament aprovada pel Consell de Ministres a finals d'agost també incorpora la: es tracta d'un permís específic deper a les dones que pateixin menstruacions molt doloroses i incapacitants. Està pensat per als quadres mèdics en què la regla és extrema, amb vòmits, sagnat abundant o marejos, tal com passa a les persones diagnosticades d'endometriosi o d'ovaris poliquístics. La normativa, un cop la llei hagi superat el tràmit parlamentari, permetrà, i no a partir del quart, tal com passa actualment en tractar-se d'una baixa per malaltia comuna.L' Ajuntament de Girona va ser pionera en promoure un permís menstrual el maig del 2021, avançant-se a la mesura estatal. El ple del consistori va aprovar-lo quasi per unanimitat permetent que les "dones, homes trans i persones no binàries" que tinguin dolors durant la menstruació puguin agafar-se vuit hores al mes. Podran ser seguides o no, i es recuperaran al llarg del següent trimestre. La ciutat gironina es va unir a Ripoll i a les Borges Blanques , que també van aprovar aquest permís el maig del 2021.En la reunió de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics també s'ha acordat unretribuït a totes les persones gestants que pateixin una"S'aplica un cop es dona l'alta mèdica per la pèrdua i és una", ha destacat Verge. Ara per ara, només Nova Zelanda compta amb mesures similars per un dol perinatal, tot i que estan limitades als progenitors. "Nosaltres ho millorem i equiparem el dol al permís que tenen les famílies quan es mor un familiar de primer grau", ha clamat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, que ha anunciat que el permís podrà ser aplicable o alo a un acompanyant de primer o segon grau escollit per la víctima.En aquest cas, el permís per dol gestacional el rebrà qualsevol treballador públic de Catalunya que hagi, previ a quan ja es pot demanar el permís de maternitat de la Seguretat Social. Estarà disponible tant per alsi, tal com ha indicat Verge, "permet trencar el silenci per un dol que està invisibilitzat". El següent pas de l'executiu és ara que les mesures puguin ser extensives al conjunt del país i no només als funcionaris públics.

